Korona virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı - Son Dakika
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Korona virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı

7 saat önce

Korona virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı Korona virüs nedeniyle ibadethaneler de boş kaldı Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Kovid-19) ibadethaneleri de etkiledi.

Korona virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı

Korona virüs nedeniyle ibadethaneler de boş kaldı

İSTANBUL - Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Kovid-19) ibadethaneleri de etkiledi. Taksim'de kilise ve sinagoglar korona virüs nedeniyle kapandı.

Tüm dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) için önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün etkisini en aza indirmek için çoğu organizasyon iptal edildi, toplanma alanları olabilecek her yer kapatıldı. Bu kapsamda ibadethanelerde de korona virüsün yayılmasını engellemek için kapatılma kararı verildi. Taksim'de kilise ve sinagogların da virüs nedeniyle kapandığı görüldü.

Şişhane'de bulunan Neve Şalom Sinagog'u 26 Mart tarihine kadar kapalı olduğunu vatandaşlara bildirdi. Ayrıca İstiklal Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi ve Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nin de kapalı olduğu görüldü.

Korona virüsten dolayı Neve Şalom Kilisesi'nin kapandığını söyleyen Sebahattin Eser isimli bir esnaf, "Dün virüsten dolayı herhalde böyle bir karar aldılar. Kapatıldı. Normalde buraya sürekli geliyorlardı. Şu an güvenlikler de yok. Biz de burada esnafız. Ne kadar kapalı kalacağı konusunda bilgimiz yok" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı

Taksim, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:40 Kaynak: İHA

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