Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı

7 saat önce

Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı Korona virüs dans eğitimine engel olamadı Maltepe'de bir dans kursu, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinde bulunan katılımcılarına uzaktan online dans eğitimi vermeye başladı.

Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı

Korona virüs dans eğitimine engel olamadı

İSTANBUL - Maltepe'de bir dans kursu, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinde bulunan katılımcılarına uzaktan online dans eğitimi vermeye başladı. 'Dans dilediğin yerde' sloganıyla yola çıkan eğitmenler, kursiyerlerine görüntülü bağlanarak dans etmeyi öğretiyor.

Maltepe'de faaliyet gösteren bir dans kursu, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 'dans dilediğin yerde' diyerek kursiyerlerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Alanında uzman dans eğitmenleri, çocuk ve yetişkin olmak üzere her yaştan katılımcısına online ve interaktif olarak dans eğitimi veriyor. Bale, hip hop, oryantal, modern dans ve latin dansları alanlarında ve toplamda 1000 kişiye hizmet verilen online sistemle, kursiyerler evlerinde eğitmenler eşliğinde dans ediyor.

Dans okulunun işletmecisi Yusuf Gül, "Biz bu projeye 6 ay önce başladık. Aslında dezavantajlı bölgelere dansı ulaştırmak için. Bir köy okuluna dansı götürebilmek için ya da engelli vatandaşımıza hizmet verebilmek için bu projeyi başlatmıştık. Ancak korona virüs sebebiyle bakanlık tarafından eğitim kurumlarının kapatılmasıyla ilgili yazı aldık. Bununla ilgili tüm gereklilikleri yerine getirerek kurumlarımızı kapattık. Sonrasında, 'neden online dansı yapamayalım?' diye düşünerek bu projemizi aktif hale getirdik. ve şu an latin, oryantal, hip-hop branşlarında hizmetimizi tüm öğrencilerimizle paylaşmaya başladık. Tüm dans sever dostlarımızla ve kurumlarla bu projeyi paylaştık. Şu an tüm ülkede dansa devam edebilir hale geldik" dedi.

"Çocuklar öğretmenleriyle sınıf ortamında gibi"

Şu ana kadar toplamda bin öğrenciye bu şekilde hizmet verdiklerini belirten Gül, "Hemen hemen herkes dansa devam edebiliyor. Bu sistem sayesinde çocuklar öğretmenleriyle bir sınıf ortamındalar. Ailelerin ve çocukların da çok güzel geri dönüşleri var. 'Tıpkı sınıfta gibiyiz, sınıf ortamını yaşıyoruz. Bu sıkıntılı dönemlerde bize bu hizmeti verdiğiniz için teşekkür ederiz' diyen velilerimiz var" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı

Maltepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:57
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı         
00:08
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:26:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]