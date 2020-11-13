Korona virüs nedeniyle Sivas Belediyespor Konyaaltı maçı ertelendi

Hentbol kadınlar Süper Lig'inde hafta sonu oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor Kulübü maçı konuk ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Hentbol kadınlar Süper Lig'inde hafta sonu oynanması planlanan Sivas Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor Kulübü maçı konuk ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hentbolu da vurmaya devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig'inde 15 Kasım Pazar günü saat 12.30'da oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor Kulübü maçı, misafir takımda çıkan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - SİVAS

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