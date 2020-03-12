Korona virüs nedeniyle Sorbonne Üniversitesi geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Fransa'nın köklü üniversitelerinden Sorbonne Üniversitesi'nin Tolbiac Kampüsü korona virüs endişesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.



Dünya genelinde endişeye neden olan korona virüs nedeniyle önlemler arttırılıyor. Fransa'nın köklü eğitim kurumlarından Sorbonne Üniversitesi'nin Tolbiac Kampüsü'nde eğitime ara verildi. Sorbonne Üniversitesi Başkanı Georges Haddad, sabah saatlerinde tüm Sorbonne öğrencileri ve personele gönderdiği bir mesajla, korona virüs nedeniyle Sorbonne Üniversitesi'nin Tolbiac Kampüsünün geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Kapatılan kampüste görevli bir öğretmende korona virüsü tespit edilmesinin ardından böyle bir karar alındığı kaydedildi.



Sorbonne Üniversitesi Başkanı Georges Haddad, "Üniversiteyi günlük olarak ziyaret eden öğrencilerin ve personelin sağlığını en iyi şekilde korumak için Tolbiac Kampüsünü kapatma kararını alıyorum" diye açıklama yaptığı belirtildi.



Sorbonne Üniversitesi Tolbiac Kampüsünün 10 binden fazla öğrenci ve personeli bulunması nedeniyle kapatıldığını açıkladı. - PARİS