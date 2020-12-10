Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu - Son Dakika

Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu

10.12.2020 13:22

Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu Diyarbakır'da kuaför ve güzellik uzmanı olan Serkan Özbilek, korona virüsü süresince evde ve işletmesinde çektiği görüntülerle sosyal medyada fenomen oldu.

Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kuaför ve güzellik uzmanı olan Serkan Özbilek, korona virüsü süresince evde ve işletmesinde çektiği görüntülerle sosyal medyada fenomen oldu. Yaklaşık yarım milyon kişinin takip ettiği fenomen şimdilerde dizi ve film teklifleri almaya başladı.

Diyarbakır'da kuaför ve güzellik uzmanı olan Serkan Özbilek, korona virüs nedeniyle kısıtlama günlerinde evde can sıkıntısından dolayı müşterilerle yaşadığı diyaloglara mizah katarak video halinde sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Özbilek, yaptığı paylaşımlarla kısa sürede yarım milyon takipçiye ulaştı. 7'den 70'e sosyal medya kullanıcıları tarafından izlenen videolarla vatandaşları bir nebze de olsa korona virüs gündeminden uzaklaştıran Özbilek, şimdilerde ise dizi ve film teklifleri almaya başladı.

"Koronanın musibetinden de hayrından artık faydalanmaya çalıştık"

40 yaşında olan 3 çocuk babası Serkan Özbilek, korona virüsün kendisinde yeteneklerini çıkartması şansını doğurduğunu söyledi. Özbilek, "Korona virüs döneminde herkes gibi bizde evde kaldık. Kuaför ve güzellik uzmanıyım, bu korona virüs döneminde evde kalmam bir avantaja dönüştü benim için, üniversiteye girme durumum oldu. Koronadan sonra, çok kötü şeyler yaşandı. Tabi ki böyle bir şeyi hiçbir şekilde istemiyorum, temenni etmiyor ve istemiyoruz. İnşallah çok hızlı bir şekilde tüm dünya normalleşir, normale döner her şey çok güzel ve akışına, eski haline dönmüş olur. Ama bu süreci tabi insanların kendi içindeki bazı yeteneklerini çıkarmasına vesile oldu. Her musibette bir hayır var derler bu musibetinden de hayrından artık faydalanmaya çalıştık. Bu süreçte ben salonları kapatınca evde kaldım, çok hiperaktif kişiliğim var. Hayatım boyunca tek bir noktada tek bir işle uğraşmadım, küçüklüğümden beri hep böyle zaten. Önce bir sosyal medya sayfasına yemek yapmaya başladım. Çok güzel hamur işleri yaptım, hayatımda ilk defa oklava elime aldım ama çok güzel börekler, çörekler, ev baklavaları her şeyi yaptım. Sonra komik videolar çekmeye başladım, üniversiteye hazırlandım derken, bu pandemi sürecinde hem hukuk fakültesi okumaya, hem de sosyal medyada 500 bin takipçili kendi sayfamda videolar paylaşıyorum. İlk videoyu kuaförle ilgili çıkarmıştık. 45 gün boyunca kapattık salonları 45 gün sonra gelen kadınlar saç diplerinin yarısı farklı rengi diğer yarısı başka renk kaş ve bıyık yerleri değişmişti. Daha sonra sınırlı sayıda müşteri almamıza izin verildi akşama kadar birkaç tane alıp gönderiyorduk. Bunu da ben artık mizaha döktüm, saçını keselim dediklerim evde kocasının kestiğini, boya yapalım dediklerimde evde kocam boyattı. O tarz anılarımıza mizah katarak çekip paylaştık, çok da sevildi. İyi bir izlenme olunca devamı geldi şuanda da çekmeye devam ediyorum. Sinema ve dizi filmleri için teklifler geldi, şu aşamada çok ciddi zaman problemi yaşıyorum. 40 yaşındayım, 3 tane çocuğum var, bunları söyleyince kimse inanmıyor. Ekip çalışma arkadaşlarım var, üzerine birde üniversiteyi ekledim. Bir de filmi nasıl ekleyeceğim bilmiyorum, ama çok iyi projeler var, belki çok yakın zamanda o da olabilir. Videonun yaş aralığı yok kimisi çocuklarım seni severek izliyor diyor kimisi ise annem seni sevdiği için sırf videolarını izlemek için hesap açtık diyor. Videoları paylaşırken gelen beğeni ve yorumlarla yanımda olduklarını görüyorum. İnsanların hoşuna gidince bende bunu böyle devam ettirdim" dedi.

Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu
Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu
Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu
Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu

Koronavirüs, Diyarbakır, Kuaför, Medya, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 13:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei