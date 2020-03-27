Korona virüs önlemi için caddelere dezenfekte - Son Dakika

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Korona virüs önlemi için caddelere dezenfekte
6 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte ediyor.
Korona virüs önlemi için temizlik çalışmaları kapsamında Malatya Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Hastane caddesi, Sivas caddesi, Mehmet Buyruk Caddesi gibi yerleri aralıksız olarak temizlemeye devam ediyorlar.
Ayrıca, diğer cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmaları günlük olarak devam edecektir. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
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