Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
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Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı

6 saat önce

Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Battalgazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye bağlı hizmet birimleri başta olmak üzere umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle Battalgazi Belediyesi, Başkan Osman Güder'in talimatıyla dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler; belediyeye bağlı hizmet birimleri başta olmak üzere umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası başta olmak üzere Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Hayır Çarşısı, İspendere Şifalı İçmeleri, ilçede günlük olarak kurulan Pazar yerleri, Millet Bahçesi, Hasan Basri (Korucuk) Türbesi, Tarihi Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı, Şehit Fevzi - Beylerbaşı Kültür Merkezi ve Mahalle Müzesi ve Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nde dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder çalışmaları yakından takip ederek dezenfekte çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceğini belirtti. Halk sağlığını kendileri için her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Başkan Osman Güder, "Son günlerde korona virüsü tüm dünyanın gündemine oturdu.. Maalesef üzüntü ile ifade ediyoruz ki Türkiye'de vakalar görülmeye başlandı. Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığımız tarafından tedbirler alınmış oldu. Bizler de belediye olarak özellikle toplu alanları dezenfekte ediyoruz. Şuan bir çalışma alanındayız. Burada özellikle gün içerisinde birçok vatandaşın uğrak yeri olması nedeniyle arkadaşlarımız şuan dezenfektan ile beraber caddelerimizi sokaklarımızı yıkıyorlar. Virüsle etkin mücadele için hijyen çok önemli. Bu konuda da belediye olarak elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. Biliyorsunuz bu virüsler canlıdan canlıya bulaşması hasabiyle burada bizim gerekli tedbirleri almamız lazım. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Öncelikle Belediye hizmet binamızda, belediyemize bağlı birimlerimizde, halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak virüs dezenfekte çalışmalarına devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Umudumuz, temennimiz ülkemizde hiçbir vatandaşımızın bu virüsten etkilenerek can kaybının olmaması ve diğer tarafta da vatandaşlarımızın buna dikkat etmesidir" diye konuştu.

Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı

Osman Güder, Battalgazi, Türkiye, Malatya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:00 Kaynak: İHA

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