Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler - Son Dakika

Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler

Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alo 153 ve Beyaz Masa ekibi ile biraraya geldi, sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi Normal zamanlarda günde en fazla 600 çağrıya cevap verirken, pandemi sürecinde günlük 11...

Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alo 153 ve Beyaz Masa ekibi ile biraraya geldi, sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi

BURSA - Normal zamanlarda günde en fazla 600 çağrıya cevap verirken, pandemi sürecinde günlük 11 binin üzerinde çağrıya yetişen Bursa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 ve Beyaz Masa ekibi, korona virüsle mücadelede aktif bir rol üstlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu süreçte özveriyle çalışan çağrı merkezi personeliyle bir araya gelip, Bursa'da sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, zor ve kritik süreçte Beyaz Masa, Alo 153 ve kurum santrali 7/24 vatandaşın yanında oldu. Pandemi süreci öncesinde 17 personelle günde en fazla 600 çağrıya cevap verilen birimlerde, bu rakam pandemi sürecinde yaklaşık 20 kat artarak 11 bin civarına ulaştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Santral olmak üzere farklı birimlerden 100 personelin görevlendirildiği Alo 153, Beyaz Masa ve kurum santralinde bugüne kadar toplam 239 bin 313 çağrıya cevap verildi. En yoğun dönemde gelen çağrılara maksimum 2,5 dakikada cevap verilirken, Büyükşehir Belediyesi bu alanda Türkiye'deki kurumlar arasında ilk sıraya yükselme başarısı gösterdi.

"Hepimizin borcu var"

Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren ve Bursalıların taleplerine cevap verme noktasında çağrı merkezinde önemli görevler üstlenen personelle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 13- 14 Mart tarihinde başlayıp 2,5 ay süren korona virüs sürecinde Türkiye'nin birçok ilklerle tanıştığını dile getirdi. Devletin sağlık alanındaki yatırımlarının ve alınan tedbirlerin ne kadar doğru olduğunu herkesin gördüğünü belirten Başkan Aktaş, Bursa'daki hasta sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu hatırlatarak, yoğun bakımlarda da hiçbir sıkıntının yaşanmadığını vurguladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma ve diğer kurumların süreçte büyük gayret gösterdiğini aktaran Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak makine, ekipman, personel, finansman gücümüz var. Biz birçok kuruma göre daha rahat hareket edebiliyoruz. Bu manada hemen bir yapılanma içine girerek kriz masası oluşturduk. Diğer birimlerden arkadaşları Alo 153 ve Beyaz Masada buluşturarak yapılanma içerisine girdik. Sahada erzak ve sıcak yemek dağıtımları yapıldı. Bu süreci kolaylaştırmak için hep beraber bir gayret ortaya koyduk. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkeye, millete ve şehre hepimizin borcu var. İşimizi o yüzden hakkıyla yapmalıyız" dedi.

"Süreç iyi yönetildi"

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki personelin zaman içerisinde farklı birimlerde sorumluluk ve görev alabileceğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tüm çalışanların farklı sorumlulukları almak için hazır olması gerektiğini dile getirdi. Zor süreci ekip olarak başarıyla atlattıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Ben tek başıma bir hiçim. En fazla iki kişilik çalışabilirim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ekip uyumlu ve ahenkliyse işler daha güzel yapılıyor. Ben sürecin gayet iyi idare edildiğini biliyorum. Bu konuda gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Sürekli sahada olan birisiyim. İnsanlarla istişare ediyorum. Vatandaşların memnuniyetlerini çok net bir şekilde sahada gördüm" diye konuştu.

Özel sektörde müşteri memnuniyetinin öncelik arz ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin de "Yalın belediyecilik" adıyla yeni bir uygulamayı başlatacağını belirtti. Özel sektörde üst düzey kişilere verilen eğitimleri aynı şekilde belediye ekiplerine de vereceklerini aktaran Aktaş, "Merkezimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızı alıyoruz. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ve her geçen gün kendini yenileyen bir modelle çalışacağız. Her arkadaşımız beceri ve kabiliyeti doğrultusunda zaman içerisinde değişimlere ve dönüşümlere uğrayacaktır" dedi.

Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler

Alinur Aktaş, Koronavirüs, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 07:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler - Son Dakika

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