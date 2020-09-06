Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi - Son Dakika

Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ve dükkanların kapatılması pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi.

Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi, System.String[]

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ve dükkanların kapatılması pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi. 2020 yılının ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk satılırken, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri, Türkiye'ye pastırma, sucuk ve mantıda liderlik yapan bir ildir" dedi.

Pastırma ve sucuğun ana vatanı olarak bilinen Kayseri'de, 2020 yılında yapılan satışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Korona virüsün gölgesinde kalmayan pastırma 2020'nin ilk 8 ayında 286 ton satılırken, sucuk ise 2 bin 260 ton satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Geçen yıla oranla pastırma ve sucuk satışlarımız yüzde 10 civarında artış gösterdi. Yaklaşık olarak ilk 8 ayda Kayseri Ticaret Borsası'nda 286 ton pastırma işlem gördü, 2 bin 260 ton da sucuk işlem gördü. Bu bizi mutlu ediyor. Pandemi sürecinde normalde işlerin düşmesi gerekiyor diye düşündüğümüzde pastırma ve sucuk üretimi ile birlikte bu haber bizi mutlu etmiş oldu. Böylelikle pandemi sürecinde pastırma ve sucuk üreticilerimiz gerekli bütün reformları göstermiş oldu. Buradan özellikle Kayseri'de pastırma ve sucuk üreten tesislerimize Kayseri Ticaret Borsası olarak teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha Kayseri'nin sucuk ve pastırmada ana vatanı olduğunu, Türkiye'ye hitap ettiğini bu şekilde göstermiş oldular" ifadelerini kullandı.

"Erciyes'ten gelen yel, pastırmaya lezzet katıyor"

Diğer illerin Kayseri'nin adını kullanmadan satış yapamadıklarını kaydeden Bağlamış, "Kayseri pastırmasının özellikle Erciyes'ten gelen bir yeli var. Damlarda kurutulmaya alındığında bu yel yüzde 50 kadar tat oranına katkıda bulunuyor. Diğer iller bizimle mücadele edecekler. Çünkü oradaki perakende satışlarda Kayseri pastırması ismi geçmediği zaman pastırma satışı yapamıyorlar. Bundan dolayı Kayseri ilinin pastırma üretiminden fazla üretim yapıyoruz diye iddiada bulunuyorlar. Biz her platformda bunu dile getiriyoruz. Biz üretimimizi resmi rakamlarla ortaya koyarak Türkiye'de liderlik yaptığımızı ifade ediyoruz. Diğer iller bizlerin ürettiği pastırma ve sucuğun yüzde 10'u kadar dahi üretim yapmakta güçlük çekiyorlar. Böylelikle de Kayseri'yi gündem etmiş oluyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi; Kayseri, Türkiye'ye pastırma, sucuk ve mantıda liderlik yapan bir ildir. İnşallah bu bir ömür devam edecek diye de temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Koronavirüs, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Eşeğin kalan taksitlerini ödeyeceğiz Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Barışması için yalvaran eşi tarafından öldürülmüştü! Oğlu, yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı Kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh iki suçtan yargılanacak! 55 yıla kadar hapsi isteniyor Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İşçilerin darbedildiği iddialarını ilçedeki diğer mevsimlik çalışanlar reddetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakalandı
"Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor         
17:25
Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu         
17:19
UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı         
17:18
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı         
16:49
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu         
15:25
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü         
14:43
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Çanakkale'de hayvancılık yapan çift, koyun sütünden aylık 15 bin TL kazanıyor Çanakkale'de hayvancılık yapan çift, koyun sütünden aylık 15 bin TL kazanıyor         
07:55
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 10:24:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei