Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı - Son Dakika

Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı

6 saat önce

Tekirdağ'da sosyal medyada korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı.

Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı, System.String[]

Tekirdağ'da sosyal medyada korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı.


Olay Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesine bağlı Cedit Ali Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre B.M.Ö. isimli şahsın sosyal medya üzerinden korona virüsü ile ilgili yapmış olduğu paylaşımların 'Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit' suçunu oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince B.M.Ö. isimli şahsın şüpheli sıfatı ile ifadesi alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:28 Kaynak: İHA

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