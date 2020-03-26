Korona virüs pazarı da vurdu - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektör olumsuz yönde etkilenirken, Eskişehir'deki meyve ve sebze pazarlarının sakinliği de esnafı çaresiz bıraktı.



Korona virüs sebebiyle Eskişehir'de birçok cadde ve sokak sessizliğe bürünürken, kentin bazı noktalarına kurulan semt pazarları da boş kaldı. Virüsten korunmak isteyen vatandaşların evlerine kapanması sonucunda semt pazarlarının sakin olduğu gözlendi. Pazara getirilen ürünler ise üreticilerin elinde kaldı.



"Virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, pazarların boş olduğunu söyledi. Buluşan, "Herkes gibi duyarlı üreticilerimiz de sağlık kurallarına uyuyor. Şu anda virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda. Böyle bir ortamda tezgahını açanlar müşteri bulamıyor. Pazarcımız, üreticimiz akşam olunca ürünlerini toplayıp, ertesi gün kurulan pazara ümitlerini saklıyor. Salgın ile mücadele sürecinde oluşan ekonomik sıkıntılar üreticimizi, pazarımızı da etkiledi. Her geçen gün ürünlerimiz israf oluyor. Tarladaki yetişkin sebze ve meyveleri depolamak da zor oluyor. Şu an sebze ve meyvelerimizi değerlendirmeliyiz. Ürünler korunmalı ve israf önlenmeli" diye konuştu. - ESKİŞEHİR