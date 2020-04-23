Korona virüs, sağlık çalışanlarında 'kaygı' problemlerini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs, sağlık çalışanlarında 'kaygı' problemlerini arttırdı - Son Dakika

Korona virüs, sağlık çalışanlarında 'kaygı' problemlerini arttırdı

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını, sağlık çalışanlarında 'kaygı' problemlerini arttırdı.

Korona virüs, sağlık çalışanlarında 'kaygı' problemlerini arttırdı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını, sağlık çalışanlarında 'kaygı' problemlerini arttırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Düşün Psikoloji Yönetim Kurulu Başkanı Başak Aslan, 'sosyal izalosyon-sağlıklı psikoloji' psikolojik çağrı projesi çerçevesinde Pandemi sürecinin şüphesiz en önemli aktörleri olan sağlık çalışanları ve daha büyük kaygı yaşayan birinci dereceden yakınlarına özel tamamen ücretsiz psikoterapi hizmetini başlattıklarını söyledi. Bu projeyi başlattığı günden bugüne yaklaşık 390 sağlık çalışanı ve birinci dereceden yakınına ücretsiz psikoterapi hizmeti verdiklerini belirten Aslan, "Çeşitli sebeplerle psikoterapi almak isteyen sağlık çalışanı ve yakınlarına verilen 390'dan fazla terapide elde edilen veriler sonucunda özellikle sağlık çalışanı ve yakınlarının Korona virüs sebebiyle ortaya çıkan problemlerini gözler önüne sermiştir. Özellikle yüzde 29 ile ilişki problemleri ve yüzde 31 ile kaygı düzeyinin oldukça yüksek bir oranda yaşandığı görüldü. Ayrıca yüzde 22.7 obsesyon, yüzde 9 travma, yüzde 14.3 uyku bozuklukları ve yüzde 11 stres gibi problemler çıktı" dedi.

Aslan, bu süreçte sağlık çalışanlarına ücretsiz psikoterapi programının devam ettiğini, bütün sağlık çalışanlarının ruhsal olarak sağlıklı kalması için gece gündüz çalıştıklarını, problem yaşayan sağlık çalışanı ve ailelerinin ücretsiz çağrı merkezimizi arayıp bilgi almaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

Verileri değerlendiren Uzman Psikolog Sinem Çakmak, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin oluşturduğu tehdit algısı ve yaşamımız üzerinde meydana getirdiği kısıtlılıkların psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebildiğini belirterek, "Bu durum sonucunda deneyimlediğimiz yoğun kaygı ve stres, süreç öncesinde sahip olduğumuz psikolojik problemlerimizin şiddetini arttırabileceği gibi yeni birtakım psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilmektedir. Bu sürecin en az hasarla atlatılması ve pandemi sonrası süreçte de daha sağlıklı bir ruhsal yaşantı için baş etmekte yetersiz hissettiğimiz psikolojik sıkıntılar karşında uzman desteğinin oldukça önemlidir" dedi.

(Bayram Kılınçer/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:30 Kaynak: İHA

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