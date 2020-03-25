Korona virüs salgın krizini reklam ajansları nasıl yönetmeli? - Son Dakika
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Korona virüs salgın krizini reklam ajansları nasıl yönetmeli?

6 saat önce

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, korona virüs salgın krizini reklam ajanslarının nasıl yönetmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Korona virüs salgın krizini reklam ajansları nasıl yönetmeli?, System.String[]

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, korona virüs salgın krizini reklam ajanslarının nasıl yönetmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.


Geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonlarında Çin'de meydana gelen yeni tip koronavirüs salgını Dünya'da yankılanmaya başladığı andan itibaren bu kriz sürecine en önce hazırlanması gereken sektörler arasında olduğunu anlatan Haluk Arslantaş, "Reklam sektörü her sektör ile işbirliği içerisinde olduğu için birden fazla cephede bu mücadeleye giriyor. Öncelikle ajans içerisinde ne gibi önlemler alınacağı hususuna değinecek olursak. Bizler henüz salgın ülkemize gelmemişken bile durumun ciddiyetini kavrayarak ofis içerisinde bir dizi önlemler almaya başladık" dedi.


Haluk Arslantaş, önlemleri şu şekilde sıraladı; "Ofis ortamında sterilizasyon çalışmalarını azami seviyelere çıkarttık. Çalışanlarımızın tamamına sürece hızlı adapte olmaları adına dezenfektan jeller ve mendiller hediye ettik. Sosyal mesafeyi koruyarak ofis içinde ve dışındaki işleyişimizde özenli davrandık. Toplantılarımızın büyük bir çoğunluğunu dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Kalabalık kitleler arasına karışmamayı bütün ekibimize tembihledik ve salgının ülkemize geldiği ilk günde sürece her şeyimiz ile hazırlıklı girdik. ve ülkece koronavirüs salgını ile tanıştığımızda ekibimizin iletişimini koruyacak şekilde sistemimizi dizayn ederek evlerden çalışmaya başladık.


İş planınızı ve markaları bu sürece nasıl hazırladınız derseniz eğer; Dijital ve geleneksel çalışmalarımızın tamamında markalar ile dirsek temasında kalarak kriz planımızı birlikte hazırladık. Süreç içerisinde her marka için öncelik listesi hazırladık ve iş planımızı buna göre dizayn ettik. Kriz planı içerisinde öncelikli olarak kalabalığın yoğunlaştığı prodüksiyon çalışmalarımızı erteledik yada stüdyo içerisinde basite indirgedik. Dijital mecraya yaptığımız işlerimizi hız kesmeyecek şekilde kurguladık. Çizgi altı işlerimizde örneğin; matbaa ile işbirliğinde olacağımız için her sektörün şartlarını göz önünde bulundurarak markaların bu vb. işlerini ertelemesini veya askıya almasını talep ettik.


Dünya üzerinde böyle bir salgın hastalık etkiliyken elbette hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil. Bu bağlamda bizler Ajans başkanları olarak ticari işlerliğimizi korumak adına çaba sarf ederken çalışanlarımızı da göz ardı etmemeliyiz. Bunun yanı sıra portföyümüz de yer alan irili ufaklı her marka için aynı özeni bu süreç içerisinde de göstereceğimizi beyan etmeli ve rahatlatmalıyız. Fakat performans kaybı yaşayacağımız alanlarda ise bizlere tevazu göstermelerini talep etmeliyiz. Çünkü olağanüstü bir haldeyiz. Sektörümüzde işler her duruma hazırlıklı bir plan ve kriz yönetimi ile hareket ettikten sonra her şekilde yürür, önemli olan sağlığımız." - ERZURUM

Aralık, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:36 Kaynak: İHA

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