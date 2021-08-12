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Korona virüs salgını balkon bahçeciliğine olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Korona virüs salgını balkon bahçeciliğine olan ilgiyi arttırdı

12.08.2021 09:33
Korona virüs salgını balkon bahçeciliğine olan ilgiyi arttırdı, System.String[]

Korona virüs salgınının getirdiği kısıtlamalar ve yasaklar dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşlar, dışarıdan ve doğadan ayrı kalınca çareyi balkon bahçeciliğinde buldu.

Korona virüs salgınının getirdiği kısıtlamalar ve yasaklar dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşlar, dışarıdan ve doğadan ayrı kalınca çareyi balkon bahçeciliğinde buldu. Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, "Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından bu yıl düzenlenen Bahçe Seminerlerinin ikinci haftasında "Balkon Bahçeciliği" konusu ele alındı. Seminer kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, Merkezefendi Parkı'nda balkon bahçeciliğine dair önemli bilgiler verdi. Balkonda bitki yetiştirmenin püf noktalarından bahseden Tınmaz, korona virüs salgınının balkon bahçeciliğine olan ilgiyi de arttırdığını belirterek, "Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi" dedi.

"Doğru toprak ve gübreleme işlemiyle bitkiler son derece sağlıklı gelişir"

Bitkiyi yetiştirirken öncelikle yapılması gerekenin doğru toprak kullanımı olduğunu söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, "Balkon bahçeciliğinde doğada yetişebilecek bütün bitkileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar içinde en iyi yerler evlerimizdeki balkonlar çünkü hem havadar olmaları hem güneşi direkt almaları bakımından bizim için bitki yetiştirmek için çok uygun koşullar sağlıyorlar. Burada her bitkinin kendine göre toprak isteği ve güneş isteği oluyor. Örneğin gölge alanda çok fazla bitki yetişmeyeceği için özellikle marul, soğan gibi bitkileri rahatlıkla yarı gölge alanlarda yetiştirebiliyoruz. Eğer yerimiz rahatlıkla güneş olabiliyorsa hemen hemen her türlü bitki yetiştirebiliyoruz. Özellikle sebzeleri: biber, patlıcan gibi ürünleri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Balkon bahçeciliği sadece sebzecilikle de sınırlı değil. Kaktüsler, sukulentler gibi istediğimiz çiçekli bitkileri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Doğru toprak ve gübreleme işlemi yaparsanız bitkiler son derece sağlıklı gelişecektir" dedi.

"Saksı değişimleri kış aylarında yapılır"

Bitkilerin saksılarının yaz aylarında değiştirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Furkan Tınmaz, "Bitkilerin belli büyüme dönemleri vardır. Büyüme dönemlerinde bitkiye çok fazla müdahale etmeyiz. Bitkinin durağan olduğu dönemlerde saksı değiştirme gibi büyük işlemler yaparız çünkü bir bitki için saksının değişmesi tamamen toprak yapısının değişmesi anlamına gelecektir Bu da bitkiyi strese sokacaktır. O yüzden de saksı değişimlerini biz genelde kış aylarında ya da kışa giriş dönemlerinde bitkilerin çok fazla uyanmadığı dönemlerde yaparız" şeklinde konuştu.

"Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi"

Covid-19 salgınının bitkilere olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Ziraat Mühendisi Tınmaz, "İnsanların fidanlıklara ve çiçeğe yönelimi arttı. Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kapalı kaldığı dönemde kendilerini meşgul edecekleri arayışlar içine girdi. Pandemi sürecinde doğaya dönüş arttı. İnsanlar bitki almak ve yetiştirmek isteği onun nasıl doğru üretebileceğine karşı bir arayış çabasına girdiler. Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi" diye belirtti.

Balkon bahçeciliğiyle uğraşan insanların dikkat etmesi gereken kuralları da söyleyen Tınmaz, "Yerleşim planına dikkat etmeliler bitkileri ne çok sıklıkla bir araya getirmeleri lazım ne de çok seyrek bırakmaları lazım" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Zeytinburnu, Pandemi, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs salgını balkon bahçeciliğine olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika


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