Korona virüs salgını benzinlik içindeki marketlere ilgiyi artırdı - Son Dakika
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Korona virüs salgını benzinlik içindeki marketlere ilgiyi artırdı

6 saat önce

- Korona virüs salgını benzinlik içindeki marketlere ilgiyi artırdı Kısıtlama günlerinde market cirosu ile yakıt cirosu kafa kafaya Korona virüs (Covid-19) salgını akaryakıt istasyonları içerisinde bulunan marketlere olan ilgiyi artırdı.

- Korona virüs salgını benzinlik içindeki marketlere ilgiyi artırdı

Kısıtlama günlerinde market cirosu ile yakıt cirosu kafa kafaya

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgını akaryakıt istasyonları içerisinde bulunan marketlere olan ilgiyi artırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde istasyonların market cirosu, benzin ve motorin cirosu ile kafa kafaya yarışıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla beraber yetkililer tarafından alınan bir çok tedbir uygulamaya kondu. Bunlardan birisi de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması. Sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü benzin ve motorin satışları azalırken, akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerin satış cirosu, benzin ve motorin satışlarından elde edilen ciro ile yarışır hale geldi. Özellikle kısıtlamanın başlamasından hemen önce ve bittiği ilk dakikalarda istasyon marketlerinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar; sigara, su, kola ve atıştırmalık almak için bu marketlere akın ediyor. Türkiye'nin değişik noktalarında istasyonu bulunan bir akaryakıt şirketinin İzmir'deki yetkilisi Kerem Vazgeç, kısıtlama günleri, öncesi ve sonrasında gözlenen hareketlilik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Market cirosu ile akaryakıt cirosu kafa kafaya"

Özellikle kısıtlama öncesi ve sonrasını takip eden ilk saatlerde vatandaşların markete akın ettiğini belirten akaryakıt istasyonu yetkilisi Kerem Vazgeç, market satışlarından elde edilen ciro ile akaryakıttan elde edilen cironun hemen hemen aynı olduğuna vurgu yaptı. Vazgeç, "Kısıtlama günlerinde marketlere daha fazla talep oluyor. Vatandaşlarımızın stok yapmasına gerek yok. Bunları bir güne sığdırmayalım, diğer günlere de yayabiliriz. Her malımızdan fazla fazla var. Bu şekilde yapılırsa hem bizim hem de vatandaşların sağlığı için daha iyi olur. Kısıtlama günlerinde sigara ve suya fazla rağbet var. Diğer günlere göre kısıtlama günlerinde market cirosu daha fazla oluyor. Market satışlarımızdan elde ettiğimiz ciro akaryakıttan elde edilen ciro ile kafa kafaya gidiyor. Diğer günlere göre kısıtlama öncesi ve sonrasında market satışlarımızda yüzde 50'lik bir artış söz konusu. Kısıtlama öncesi ve sonrasında marketlerde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu kuyruklara da gerek yok. Elimizde yeterince ürün var. Bunları diğer günlere de yayabiliriz. Zaten diğer marketlerle de fiyatlarımız aynı" diye konuştu.

Korona virüs salgını benzinlik içindeki marketlere ilgiyi artırdı

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:15 Kaynak: İHA


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