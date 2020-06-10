Korona virüs salgını Buikad üyelerinin hayata bakışını değiştirdi - Son Dakika

Korona virüs salgını Buikad üyelerinin hayata bakışını değiştirdi

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), yaptığı anket çalışması ile dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 virüsü sürecinde üyelerinin yaşadıkları değişimleri 'Pandemi Süreci Etkileri Raporu'nda mercek altına aldı.

Korona virüs salgını Buikad üyelerinin hayata bakışını değiştirdi, System.String[]

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), yaptığı anket çalışması ile dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 virüsü sürecinde üyelerinin yaşadıkları değişimleri 'Pandemi Süreci Etkileri Raporu'nda mercek altına aldı. Üyeleri için bir anket hazırlayan Buikad Yönetimi, gelen cevapları analiz ederek bir rapor halinde yayımladı.


Raporda yayımlanan anket çalışmasında üyelere ilk olarak 'Pandemi süreci hayatınızı ne kadar değiştirdi?' sorusu yöneltildi. Üyelerin yüzde 66'sının 'tamamen değiştirdi' şeklinde cevapladığı soruda, yüzde 34'ü de 'kısmen değiştirdi' şıkkını işaretledi. Ankette 'hayır değiştirmedi' cevabı veren üye ise olmadı. 'Çalışma hayatınız bu süreçte ne kadar etkilendi?' sorusunu ise yüzde 60'ı 'evden çalışmaya devam ettim' dedi. Üyelerin yüzde 20'si 'çalışma hayatının devam ettiğini' belirtirken, diğer yüzde 20'lik kısım ise bu süreçte 'çalışmadığını' söyledi.


Virüs farkındalıkları arttırdı


'Kişisel olarak tedbirlere dikkat ediyor musunuz?' sorusuna BUİKAD üyelerinin yüzde 93,3'ü 'evet, dikkat ediyorum' olarak cevap verdi. Ankete katılanların yüzde 6,7'si 'kısmen dikkat ediyorum' derken, ankette yer alan 'dikkat etmiyorum' seçeneğini işaretleyen çıkmadı. Tamamı kadın olan üyelere 'Salgın sürecinde duygusal değişimleriniz ne oldu?' sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 42'si kendisini 'özlem duyan' olarak tanımlarken, yüzde 20'si 'birlikteliğe inanan', yüzde 14'ü de 'dingin hisseden' cevabını verdi.


Aile ve sağlık ön plana çıktı


Buikad üyeleri, 'Salgın sürecinde en çok özlediklerimiz nedir?' sorusuna da yüzde 35 oranında 'aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek' cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 25'i ise 'çalışmayı özlediğini' söyledi. Ankette 'dışarı çıkmak' ve 'özgür olmak' seçenekleri ise yüzde 15'erlik oranlara ulaştı. Üyelerin yüzde 10'u da 'seyahat etmeyi özlediğini' belirtti. Ankette son olarak 'Sürecin size kattığı değerler ve aldığınız aksiyonlar nelerdir?' sorusu yer aldı. Soruya 26,7'lik oran ile 'gereksiz tüketimler konusunda farkındalık yaşadım' ve yine yüzde 26,7'lik oran ile 'doğaya daha çok saygı duymamız gerektiğini anladım' cevaplarının verilmesi dikkati çekti.


"Cevaplar duygusal değişimleri gösteriyor"


Yeni Normale Geçiş Raporu ve Anketi hakkında açıklamalarda bulunan Buikad Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, tüm iş dünyasının süreçten etkilendiğini, ancak bu süreçte iş kadınlarının ve kadın yöneticilerin mevcut yüklerinin arttığını vurguladı. İş dünyasındaki sorumluluğun yanı sıra ev hayatındaki görevlerinin de aynı şekilde sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Başkan Av. Oya Eroğlu; "Salgın süreci, çalışan kadınları daha fazla etkiledi. Toplum tarafından kendilerine biçilen görevleri yerine getirmeye çalışan kadınların pandemi dönemindeki sorumlulukları ikiye katlandı. Dernek olarak salgının üyelerimizi nasıl etkilediğini öğrenmek için böyle bir çalışma yapmak istedik. Aldığımız cevaplar, kadınların sorumluluklarının ve duyarlılıklarının gösterdiği değişimleri birebir yansıtıyor. Anketimize katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, çıkan sonuçların karar alma mekanizmalarını yönetenler tarafından doğru değerlendirilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.


"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"


Üyelerin verdikleri cevapları da değerlendiren Başkan Eroğlu, salgın sürecinde yaşanan gelişmelerin iş kadınların hayata bakışlarında da önemli değişikliklere neden olduğunun altını çizdi. Yeni normal düzende artık insanların aileyi ve sağlığı daha fazla ön plana çıkaracağını aktaran Eroğlu, salgınla birlikte doğanın, özgürlüğün ve birlikte yaşamanın değerinin herkes tarafından daha iyi anlaşıldığını vurguladı. - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs salgını Buikad üyelerinin hayata bakışını değiştirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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