Korona virüs salgını, dünyanın en yüksek noktasında yayılıyor - Son Dakika

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Everest Dağı'ndaki dağcılarda korona virüs salgını yayılıyor. Kamplarda kalan dağcıların gönderildiği Katmandu'daki hastanelerde 17 doğrulanmış korona virüs vakası tespit edildi.

Çin'de ortaya çıktığı günden bugüne etkisini sürdüren korona virüs salgınında, dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalardaki Everest Dağı, 1 yıl önce kapatılmıştı. Nisan ayının ikinci haftası yeniden açılan dağcılara yeniden açılan Everest Dağı'nda 20 Nisan'da ilk korona virüs vakası tespit edilmiş, PCR testi pozitif çıkan Norveçli dağcı Erlend Ness karantinaya alınmıştı. Nepal'deki dağdan korkutan haber geldi. Everest Dağı'nda korona virüs vaka sayısında artış gözlemlendiği açıklandı. Nepal'de bulunan kampta Covid-19 semptomları gösteren ve PCR testleri pozitif çıkan dağcıların sayısındaki artış, salgının dünyanın en yüksek dağında yayılmaya başladığı endişelerini de beraberinde getirdi. Kamp yetkilileri, kamplarda kalan dağcıların gönderildiği Katmandu'daki hastanelerde 17 doğrulanmış korona virüs vakası bulunduğunu açıkladı. Katmandu'daki özel bir hastane çalışanı ise Everest Dağı'ndaki kamplardan gelen çok sayıda dağcıda korona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Hükümetin açıklamadan kaçtığı iddiası

Nepal hükümeti dağcıların korona testlerinin pozitif çıkmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Yabancı dağcıların ülke ekonomisine ciddi maddi gelir sağladığı ifade edilerek, kamplarda bulunan vaka sayısındaki artış nedeniyle dağın yeniden tırmanışa kapatılması ya da çeşitli önlemler alınması gerektiği ve bu nedenle de hükümetin açıklamada bulunmadığı iddia ediliyor.

Nepal'de son haftalarda korona virüs vaka sayısında artış gösteriyor. Komşu ülkelere kıyasla en yüksek bulaşma oranına sahip ülke olan Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan bir yetkili şuana kadar Everest kamplarından herhangi bir vaka bildirilmediğini açıkladı.

Nepal'de salgının başlangıcından bu yana 351 bin 5 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 bin 417 kişi de hayatını kaybetti.