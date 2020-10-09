Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz... - Son Dakika

Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz...

09.10.2020 10:43

Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz etkilendi Trabzon'da pandemiden sonra kolonya imal edenlerin oranı neredeyse 10 kat arttı Korona virüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ederken virüsten korunmanın en etkin yolu olan el hijyeni...

Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz etkilendi

Trabzon'da pandemiden sonra kolonya imal edenlerin oranı neredeyse 10 kat arttı

TRABZON - Korona virüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ederken virüsten korunmanın en etkin yolu olan el hijyeni için kolonya kullanımı da artıyor. Ancak eskiye nazaran kolonya üreten firma sayısı artarken, eski kolonya üreticileri bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Trabzon'da kolonya üreticilerinden Berk İnan, Korona virüs salgınından sonra kolonya satışlarında beklenmedik bir artış yaşandığını ancak ilk günlerdeki gibi yoğunluğun artık kalmadığını belirterek bunun da nedeninin piyasaya çok sayıda kolonya firmasının girmesine bağladı.

Trabzon'da piyasaya pandemiden önce 100 olan kolonya imalatı sayısının neredeyse binin üzerine çıktığını belirten İnan, "Pandemi sürecinde satışlarımız beklenenin çok üzerindeyidi. Pandemi, kolonya kültürünü yeniden getirmiş oldu. Şu an satışlarımız yavaş yavaş düşüşe geçti. Bunun nedeni de parfüm firmaları olsun şampuan firmaları olsun hepsi kolonya üretmeye başladı. Kolonyacı olmayanlar, merdiven altı kolonya üretmeye başladı. Normalde litresi 35 TL olan kolonyayı onlar 15 TL'ye satıyor. İçinde ne olduğu belli değil. Vatandaş da şu anki ekonomik sıkıntıdan dolayı bizim 35 TL sattığımız kolonyayı gözüne kestirip alamıyor. 15 TL'ye alıyor. Aslında vatandaş 15 TL zarar etmiş oluyor yani 20 TL kar etmiş olmuyor. Tavsiyem, bilinmedik markaları almamaları. Şu an herkes kolonya üretiyor. Pandemiden önce 100 tane kolonya firması vardı şimdi belki binin üzerine çıktı diye düşünüyorum. Bilinmedik markaları kullanmalarını tavsiye etmiyorum" dedi.

Limon kolonyasının keskinliği nefes keser

Kolonyanın tanıdık firmalardan alınmasını tavsiye eden İnan, "Bu işi 50-100 yıldır yapan firmalar var. Bu firmaların yanlış yapma şansları yok. Yoksa 50 yıldır ayakta kalamazlar. Kaliteli kolonya, kokusundan rahatça anlaşılabilir. Limon kolonyasının keskinliği nefes keser. Meşhur Trabzon gecemiz kolonyası 65 derece idi. Pandemiden dolayı derecesini 80'e çıkardık. Limon kolonyasının olmasına gerek yok, derecesi önemli. Bu yüzden Trabzon gecelerini de 80 dereceye çıkarttık. Şu an ağırlıklı olarak limon kolonyası satıyoruz. Limon kolonyasından sonra Trabzon geceleri satılıyor diyebiliriz. Pandeminin ilk günlerinde şaşkındık. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir durumdu. Çünkü kimse dönüp kolonyaya bakmazdı şimdi herkes kolonyayı yanından ayırmıyor" diye konuştu.

Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz...
Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz...
Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz...
Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz...

Türk Lirası, Koronavirüs, Vatandaş, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz... - Son Dakika Ekonomi

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