Korona virüs salgını Japon ekonomisini vurdu - Son Dakika

Korona virüs salgını Japon ekonomisini vurdu

Japonya'da Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle işini kaybeden ya da kaybetmek üzere olan kişi sayısı 60 bini aştı.

Korona virüs salgını Japon ekonomisini vurdu, System.String[]

Japonya'da Covid-19 salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle işini kaybeden ya da kaybetmek üzere olan kişi sayısı 60 bini aştı.

Japonya'da hükümetin yaptığı araştırma, toplum sağlığı kadar dünya ekonomisi için de risk oluşturan korona virüsün ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne serdi. Ocak- Eylül arasında geçen sürede salgın nedeniyle işsiz kalan ya da sözleşmeleri yenilenmeyen çalışanları mercek altına alan Japonya Çalışma Bakanlığı, 23 Eylül itibariyle 60 bin 439 kişinin pandemiye bağlı ekonomik etkenler nedeniyle işini kaybettiğini ya da kaybetmek üzere olduğunu belirledi. Sayının 22 Mayıs'ta 10 bin, 1 Temmuz'da 30 bin ve 31 Ağustos'ta 50 bin sınırını aştığını hatırlatan yetkililer, işletmeleri devletin sağladığı sübvansiyonlardan yararlanarak işçi çıkarmaktan kaçınmaya çağırdı. Söz konusu verilere konu vakaların yalnızca işçi bulma kurumları ve bölgesel çalışma bürolarından elde edildiğini hatırlatan yetkililer, gerçek sayısının çok daha yüksek olabileceğinden endişe ediyor.

REKOR DARALMA

Küresel ekonomi ve ulusal ekonomileri çıkmaza sokan korona virüs salgını Japonya ekonomisine de büyük darbe vurmuş, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) Nisan-Haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 7,8 küçülerek rekor daralma yaşadığı bildirilmişti. Japonya hükümeti ise tüketimi teşvik etmek için seyahat ve alışveriş kampanyaları başlatmış, ayrıca işverenlere de devlet sübvansiyonu sağlamıştı. (Burak Ersoy/İHA)

Koronavirüs, araştırma, Ekonomi, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs salgını Japon ekonomisini vurdu - Son Dakika Ekonomi

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