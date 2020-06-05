Korona virüs salgını kan depolarını boşalttı - Son Dakika

Korona virüs salgını kan depolarını boşalttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgını dolayısıyla, kan depoları boşaldı.

Korona virüs salgını kan depolarını boşalttı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgını dolayısıyla, kan depoları boşaldı. Bağışçı olmaması dolayısıyla Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi'ne çok az sayıda bağışçı gelirken, depolardaki stok da ciddi anlamda düştü. Dr. Saltuk Buğra Özcanlı, depoların ciddi anlamda boşaldığını belirterek, "Bu süreçte çok şükür hiçbir hastayı mağdur etmedik ama depolarımızda kan stoklarımız ciddi anlamda azaldı" dedi.


Yeni tip korona virüs salgını, hayatın tüm alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok iş, bölge virüsten etkilenirken, bazı dönemlerde de sokağa çıkma yasağı uygulandı. Virüs dolayısıyla vatandaşların birçoğu zorunlu olmadıkça evinden çıkmazken, kan bağış merkezleri de boş kaldı. Bu nedenle bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılayı'nın da kan stokları hızla düşmeye başladı. Mersin Kızılay Kan Bağış Merkezi'de virüs dolayısıyla zor günler geçirirken, gönüllüleri kan bağışına bekliyor.


"Depolarımız ciddi anlamda boşaldı"


Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı, Türk Kızılay'ı olarak pandemi süresince hiçbir hastayı ve hasta yakınını mağdur etmeden kan ile kan ürünlerini hastanelere verdiklerini söyledi. Bu süreçte depolarının çok ciddi anlamda boşaldığını söyleyen Özcanlı, "Bu süreçte biz hasta yakınlarımızdan destek istedik. Gönüllü kan bağışçılarımızdan depolarımızın ciddi azalmasına bağlı olarak yardım talebinde bulunduk. Bu taleplerimizi genelde geri çevirmediler. Bu süreçte biliyoruz ki korona virüsü kan yolu ile bulaşmıyor ancak hem dışarı çıkma konusunda kısıtlamalar hem insanların virüsün bulaş yolundaki tedirginliklerinden evde kalmaları sebebiyle depolarımızda ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı. Bu süreçte çok şükür hiçbir hastayı mağdur etmedik ama depolarımızda kan stoklarımız ciddi anlamda azaldı. 1 Haziran itibariyle ciddi anlamda depolarımızda güzel bir artış olmaya başladı ancak yeterli değil. Biz halen kan sıkıntısı çekmekteyiz ve bu anlamda gönüllü kan bağışçılarımızı buraya bekliyoruz. Gönüllülerimiz şundan emin olabilirler. Kan bağışı sırasında veya kan yoluyla korona virüs kesinlikle bulaşmaz. Türk Kızılay'ının hem Mersin'de hem de tüm Türkiye'deki bütün kan alma birimleri koruyucu ekipmanlarla çalışıyor ve her gelen bağışçımızın ilk önce ateşi ölçülüyor maskesi olmayanlara maskeleri veriliyor. Kan alınan bölgelerde ve form doldurma yerlerinde sosyal mesafeye uygun hareket ediliyor. O yüzden kan bağışçılarımız bu konuda tedirginlik yaşamadan kan merkezlerimizi ziyaret edebilirler" şeklinde konuştu.


"15 dakikada 3 can kurtarsınlar"


Mersin'de 6 sabit yer ile 1 kan merkezi olmak üzere 7 kan alma merkezinde hizmet verdiklerini kaydeden Özcanlı, "Mersin'in bütün kan ihtiyaçları Türk Kızılay'ı tarafından karşılanmaktadır. Bu sene 78 bin ünite kan hedefiyle yola çıktık. Biz bu kanları alıyoruz, işlemlerden geçiriyoruz ve kan ile kan ürünleri olarak ayırıyoruz. O yüzden Mersin hastanelerine yılda 100 binlerce kan ve kan ürünü tedarik ediyoruz. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla gidiyorduk ama korana virüs dolasıyla biraz eksiklik oldu ama bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Biz bağışçılarımız buraya bekliyoruz. 15 dakikada hayat kurtarsınlar, 3 can kurtarsınlar" ifadelerini kullandı.


"Her türlü kan grubuna ihtiyaç duymaktayız"


Her türlü kan grubuna ihtiyaç duyduklarının altını çizen Özcanlı, "Genelde negatif gruplarında kan sıkıntısı çok yaşanır denir ancak bu iş arz ve talep meselesidir. Pozitif kan grubu ne kadar çok olursa ihtiyaçta o kadar çok olur. Benim kan grubun pozitif grubunda zaten deyip benim kanıma ihtiyaç yok, veren çoktur demeyelim. En çok A ve 0 pozitif kan grubuna ihtiyaç duymayız. Tabi bizim yüzde 70-80 pozitif kan gruplarına ihtiyacımız var. O yüzden her kan grubuna fazlasıyla ihtiyaç duymaktayız" diye konuştu.


"Lösemili ve kanser hastaları için 'beyaz kan' ihtiyacımız var"


Kırmızı kanın yanında halk arasında 'beyaz kan' olarak bilinen aferez trombosit bağışının da yetersiz olduğunu vurgulayan Özcanlı, "Bu kan bağışı kırmızı kan bağışı kadar bizim için önemli. Çünkü lösemili ve kanser hastalarımız için bu çok kıymetli bir kan bağışı. Bu hastaların hayati tehlikesi bu kanın yokluğunda ortaya çıkıyor. O yüzden aferez kan bağışı yapmak için bütün halkımızı buraya davet ediyorum. Diğer kan bağışından hiçbir farkı, riski olmayan, sadece yarım saat ile 1 saat arasında vakit alan bir bağıştır. Bu bağışı özellikle istiyoruz çünkü bu kanın bağışçı oranı çok az. Bazen bağışçılarımız çok uzun sürüyor diyebiliyor ama emin olun ki o kurtarılan hayat için o 40-50 dakika o kadar çok önemli, kıymetli ki bunu hasta olan insanlar bilir. Vatandaşlardan ricamız aferez kan bağışı konusunda fazlasıyla duyarlı olup, bizleri ziyaret etmelerini istiyoruz" dedi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs salgını kan depolarını boşalttı - Son Dakika

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