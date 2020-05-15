Korona virüs salgını konut satışlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Korona virüs salgını konut satışlarını olumsuz etkiledi

Korona virüs salgını nedeniyle satılan konut sayısında azalma yaşandı.

Korona virüs salgını konut satışlarını olumsuz etkiledi, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle satılan konut sayısında azalma yaşandı.


Bu yılın Nisan ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,5 azalarak 42 bin 783 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 59,7 azalarak bin oldu.


TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı döneminde iller bazında incelendiğinde konut satışları Trabzon'da yüzde 65,4 azalarak 279'a, Rize'de yüzde 61,7 azalarak 106'ya, Gümüşhane'de yüzde 59,4 azalarak 32'ye, Giresun'da yüzde 56,4 azalarak 194'e, Ordu'da yüzde 48,4 azalarak 312'ye ve Artvin'de yüzde 45,4 azalarak 77'ye geriledi.


2020 Nisan ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerinden TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nce elde edilen bilgilere göre Türkiye'de satılan konutların yüzde 39,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin'de yüzde 61,0'i, Gümüşhane'de yüzde 51,0'i, Giresun'da yüzde 49,0'u, Ordu'da yüzde 43,8'i, Trabzon'da yüzde 43,7'si ve Rize'de yüzde 38,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 34,7'si ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Giresun'da yüzde 59,3, Gümüşhane'de yüzde 56,3, Ordu'da yüzde 47,4, Artvin'de yüzde 45,5, Rize'de yüzde 44,3 ve Trabzon'da yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.


Türkiye genelinde 2020 yılı Nisan ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 oranında azalarak 790 olurken, Trabzon 2020 Nisan ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il arasına giremedi. 10. sırada yer alan Samsun'da yabancılara 2020 Nisan ayında 14 konut satıldı. - TRABZON

Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 03:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs salgını konut satışlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika Ekonomi

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