Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu - Son Dakika
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Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu

6 saat önce

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu Salgın nedeniyle vatandaşlar, koruyucu kabuğu olmadığı ve elle temas ederek toplandığı için çilek tüketmiyor Çilek üretici dibe vuran fiyatlar nedeniyle endişeli.

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu

Salgın nedeniyle vatandaşlar, koruyucu kabuğu olmadığı ve elle temas ederek toplandığı için çilek tüketmiyor

Çilek üretici dibe vuran fiyatlar nedeniyle endişeli.

ANTALYA - Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar koruyucu dış kabuğu olmadığı ve elle temas ederek toplandığını düşünüp çilek tüketimini azaltması ve C vitaminli meyvelere yönelmesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki çilek üretimi yapan çiftçileri endişelendirdi.

Hasadın yeni başladığı çilekte fiyat geçen yılın aynı ayında 5-6 lirayken, bu yıl 3-4 liraya düştü. Böyle devam ederse çileğin bahçede kalacağını ve çürümeye terk edileceğini belirten üreticiler, vatandaşın korkmadan çilek tüketebileceğini belirtti.

Tüccar Erol Özdemir, virüs vakası nedeniyle çilek tüketiminin oldukça düştüğünü belirtti. Halk içinde çileğin ele temas ettiği ve virüsün bulaşmasına neden olabileceği yönünde yanlış bir bilgi olduğunu dile getiren Özdemir, "Halk çilek elle toplandığı, vatandaşın elinden geçtiği düşüncesiyle tüketim düştü, fiyatlar dibte. Çilek üreticisi böyle giderse çok büyük zarara uğrayacaktır. Şu günlerde çileğin kilosu tarlada 3-4 liraya düştü. Daha çileğin yüzde 20-30 hasadı yapıldı. Yarın hasat oranı yüzde 70-80'e geldiğinde bu fiyatlara da satılmayacaktır. Bu da üretici açısından büyük bir zarar demektir. Çileğin elle toplanmasından ve hasat edilmesinde bence virüs bulaşmasında etken olacağı düşüncesi yanlıştır. Bunun için devlet yetkililerinin, yüksek makamların bu konuya el atmasını, halka doğru bir şekilde bilgilendirmesini, çilek tüketiminin halka zarar vermeyeceğini anlatmasını, üreticiyi bu zarardan kurtarmasını istiyoruz" dedi.

Çileğin hastalık yaymadığını aksine bu günlerde bol bol çilek tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Çilek hastalık satacak ve ya ilaç kullanılan bir ürün de değil ama halk el temas ederek toplandığı düşüncesiyle böyle bir tedirginliği var. Normal zamanda bu fiyat 5-6 TL idi, şuanda yarısındayız. Daha ürünün de yüzde 20'lerinde hasat. Üretici çok perişan halde. Bunun yerde kalma ihtimali bu haliyle yüksek. Birkaç gün sonra tarlada hasat olmayıp, çileğin çürüyeceği düşünülüyor. Çilekte B, C, K vitaminleri var. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyvedir. Tüketilmesi özellikle bu günlerde oldukça yararlıdır. Bu vitaminlere direnç açısından ihtiyaç vardır. İnsanların bol bol çilek tüketmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Eldivenle toplanıyor

Çilek hasadı yapan üretici Selda Karakoç, vatandaşlara seslenerek, "Bu çileği biz üretiyoruz, kendimiz yiyoruz. Hiçbir sakıncası yok. İnsanlar rahatlıkla yiyebilir. Eldivenle topluyoruz. Korkmasınlar" dedi. Tarım işçisi Ayşe Çuha da çileği kendilerinin de tükettiğini, korkmadan çocuklarına yedirdiklerini belirterek vatandaşların korkmadan çilek tüketmesini istedi. Üretici Mehmet Karakoç ise çileği eldivenle topladıklarını vurgulayarak, "Çileği istedikleri zaman yiyebilirler, sıkıntısız. Korona diye bişey yok. Biz eldivenle topluyoruz. İstedikleri kadar tüketebilirler. C vitamini yüklü. Biz kendimiz yiyoruz. Bakın çok güzel. Sıkıntı yok yani. Fiyatlar ister istemez düşüyor koronadan dolayı. Buna korona gelmez, sıkıntısız yiyebilirler" diye konuştu.

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:56 Kaynak: İHA

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