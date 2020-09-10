Korona virüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı

Korona virüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı Kalaycıların mesaisi devam ediyor Korona virüs salgınıyla mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşlar, bakırcılara ilgi gösteriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı

Kalaycıların mesaisi devam ediyor

ARDAHAN - Korona virüs salgınıyla mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşlar, bakırcılara ilgi gösteriyor.

Artvinli kalaycı Recep Tokgöz, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı yaşatmak ve geçimini sağlamak için şehir şehir dolaşarak kalaycılık yapıyor. Tokgöz, korona virüs salgınıyla mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşların taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz dedi.

Türkiye'de illerin tamamına gidip kap kalaylama işlemini yerinde yapmaya çalışan 43 yaşındaki kalaycı ustası Tokgöz, Ardahan'da da açık havada tezgahını kurdu.

Kura Nehri kıyısında bulunan Lezzet-i Kür Restorandın bahçesinde tezgah açan Recep Tokgöz, müşterilerinin getirdiği bakır tencere, tava ve sahanları kontrol ederek tamir olması gerekenleri ayırarak, daha sonra çekiçle düzelttiği bakır eşyaları temizleyerek kalaylama işlemini gerçekleştiriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talebin arttığını söyleyen Toksöz, "Dededen kalma bir mesleğe sahibiz. Tabi bizimde kurulu bir işimiz var. İkamet ettiğimiz yer var, fakat millet tatile giderken biz tatil yerine bu mesleği sevdiğimiz için Türkiye'nin hemen her yerinde bakırı kullanan yörelerinde hizmet ediyoruz. Bakır sağlıklı bir ürün olduğu için millet bir türlü vazgeçemiyor. Özellikle dünyayı saran Korona virüs salgını nedeniyle insanlar sağlıklı olan bakıra yöneldi. Piyasada hiç bilmediğimiz hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bakır sağlıklı bir ürün ve kalaylanması lazım, onun için de ön temizliğini, daha sonra da kalay aşamalarıyla yeniliyoruz. Özellikle Pandemi sürecinde bakırın önemi anlaşılmış oldu. Biz de bakır ürünlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bakır tencere ve tavada yapılan yemek ile çelik ya da farklı bir üründe yapılan yemek aynı lezzeti vermiyor. İnsanlar bakırın kalayı yapılınca daha da sağlıklı olduğunu biliyor. O yüzden genellikle hep bakırı tercih ediyorlar. Yoğunlukta bundan kaynaklanıyor" dedi.

Şaban Tokgöz ise, "Yok, olmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmaya ve bakırı millete sevdirmeye çalışıyoruz. Bakır sağlık açısından çok sağlıklı ve krom, çelik, alüminyumla kıyaslanabilecek bir madde değildir. Bakır sağlık açısından kullanılması önemlidir. Pandemi illetinden sonra insanlar bakır kullanmaya başladı. Çünkü sağlıklı ve hastalık riski taşımıyor" şeklinde konuştu.

Recep Tokgöz, Koronavirüs, Ardahan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı - Son Dakika Ekonomi

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