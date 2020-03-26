Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Son Dakika

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Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı
6 saat önce
Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin boş hali havadan görüntülendi.
Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin boş hali havadan görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı. Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
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