Korona virüs salgını 'Nerede o eski Ramazanlar' dedirtti - Son Dakika

Korona virüs salgını 'Nerede o eski Ramazanlar' dedirtti

MARDİN - Mardin'de vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle eski Ramazanlara olan özlemlerini dile getirerek korona virüs salgınının bitmesi temennisinde bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar korona virüs salgını nedeni ile uzak kaldıkları eski Ramazanlara özlemini dile getirdi. Vatandaşlar tek temennilerinin bu salgının bitmesi ve eski günlerdeki gibi hep beraber aynı sofralara oturup iftar yapmak ile camilerde birlikte namaz kılmak olduğunu kaydetti. Pandemiden önce Ramazan ayı yaklaşırken insanlarda büyük bir heyecan olduğunu anlatan Fuat Yağcı Cami imam hatibi Hasan Yenigün, "Ramazan ayı yaklaşırken özellikler gençlerde, kadınlarda, ailelerde ve cemaatimizde büyük bir heyecan oluşurdu. Hatta Ramazan ayından önce kandil gecelerinde camilerimiz tıklım tıklım doluyordu. Ama tabi bu sene geçen seneye nazaran Allah'a şükürler olsun ki 5 vakit namazlarımızı camide cemaatle kılıyoruz. Geçen sene zaten camilerimiz kapalıydı. Sadece ezan okunuyordu. Cemaat camiye gelmiyordu. Yine bu yıl geçen seneye nazaran iyidir inşallah. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Eski Ramazanlarda büyük heyecan vardı. Camilerimiz tıklım tıklım olurdu. Kadir gecelerinde de öyle. Sahur yemeği dahi veriliyordu" şeklinde konuştu.

"Eski Ramazanları her dönem arıyoruz"

Eski Ramazanları her dönem aradıklarını dile getiren cami cemaatinden Eray Gübay de "Pandemi öncesinde de ah o eski Ramazanlar diye özlem duyuyorduk. Fakat geçtiğimiz sene camilerimiz tamamen kapalıydı pandemiden dolayı. Elhamdülillah diyoruz. Geçen yıl Ramazanda camilerin kapıları da kilitliydi. Rabbimize şükrediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de bu seneki Ramazanı aramayan bir toplumumuz oluşur yine. Çünkü bu sene geçen senekine göre daha güzel bir Ramazana başladık. Bu sene yasaklar kısmi olarak var. Cemaatimiz camiye geliyor. Beraberce Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Birlikte cemaatimizle namazlarımızı kılıyoruz. Teravih namazlarımızı bu sene evde kılacağız. İnşallah bu salgın tamamen ülkemizden, yurdumuzdan, İslam coğrafyasından ve bütün insanlığın üzerinden bu salgın kalkar. Önümüzdeki sene daha normal bir hayata geçmek suretiyle daha güzel bir ramazan bizleri bekler diye umut ve dua ediyoruz" diye konuştu.

En büyük dileklerinin Ramazandan sonra bu hastalığın son bulması olduğunu vurgulayan esnaf Şehmus Cengiz, "Bu Ramazan diğer Ramazanlara göre farklı geçecek. Diğer Ramazanlarımız iç içe geçiyordu, bu Ramazan ise korona virüsün gölgesinde geçecek. Normalde diğer Ramazanlarda toplu iftar yapıyorduk. İftardan sonra teravih namazlarımızı birlikte camilerimizde kılıyorduk. Bu ayda yapacağımız dualar Türkiye'nin ve dünyanın bu hastalıktan kurtulması yönündedir" şeklinde konuştu.