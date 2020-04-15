Korona virüs salgını sonrası Milli Piyango bileti satamayınca çilekçiliğe başladı - Son Dakika
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Korona virüs salgını sonrası Milli Piyango bileti satamayınca çilekçiliğe başladı

6 saat önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Milli Piyango bileti satarak geçimini sağlayan Selahattin Doğan, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında bilet satamayınca çilek yetiştiriciliğine başladı.

Korona virüs salgını sonrası Milli Piyango bileti satamayınca çilekçiliğe başladı, System.String[]

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Milli Piyango bileti satarak geçimini sağlayan Selahattin Doğan, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında bilet satamayınca çilek yetiştiriciliğine başladı.


Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Selahattin Doğan, 20 yıldır Milli Piyango bileti satarak geçimini sağlıyordu. Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını sonrasında bilet satamaz hale gelin Doğan, bunun üzerine farklı bir sektöre girerek çilek yetiştiriciliğine başladı. İnebolu'nun Ulu köyünde ikamet eden Doğan, kendisine ait arazide çilek seraları kurarak çilek yetiştirmeye başladı.


Köyünde kurduğu serada ilk etapta bin fidanla çilek yetiştiriciliğine başladığını söyleyen Doğan, "Korona virüs salgını sonrasında bilet satışlarımız bir hayli azaldı, hatta yok denecek hale geldi. Bende bunun üzerine bilet satışını tamamen bıraktım. Daha önce 10 yıl muhtarlığını yaptığım köyümde seralar kurarak çilekçiliğe başladım. Küçük aile işletmesi gibiyiz. İlk etapta serada 1000 fidan ile çilek yetiştirdim. Fidanlarım çok güzeldi ve ilgi çekti. Çok isteyen oldu. Emanetçilerle İstanbul'a çok çilek fidanı gönderdim. Bu yıl 5 bin fidan yetiştirdim. Çilek fidanı soğuğu sevmiyor. 5 derecenin altına düşürmemek için soğuk havalarda her akşam 2 defa soba yaktım. Şimdi tam dikim zamanı. Üstelik bunlarda doğal toprak kullandım. Gübre kullanmadım. Tadı ve kokusu çok güzel, herkese tavsiye ederim. Şimdiden sonra bu çilekleri büyütmek çok kolay. Herkes saksıda evinin balkonunda, bahçesinde kendi çileğini yetiştirebilir. Bu çilekleri bir kez diktin mi 5 yıl ürün alabiliyorsun. Bu yüzden fidancılığı daha da geliştirmek istiyorum" dedi.


"Korona virüs çilek satışlarımızı da engelledi"


Korona virüs tedbirleri nedeniyle çilek satışlarının da düştüğünü anlatan Selahattin Doğan, "Ancak korona virüs salgını işlerimizi engelledi. Her yer yasak olduğunu mesela İstanbul'a gönderemiyorum. İnebolu'ya da pazar günleri gelebiliyorum. Çevre ilçelerden ve köylerden seralarımın olduğu Ulu köye kadar gelip alıyorlar. Birçok yerden telefonla istiyorlar. Çokta güzel talep var. Şimdiye kadar bin tanesini sattım. İsteyenler İnebolu'dan manavdan çilek fidelerimi alabilirler" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:44 Kaynak: İHA

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