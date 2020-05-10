Korona virüs salgını tasarrufu öğretti - Son Dakika

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı Mart ayından beri "Ellerinizi yıkayın" uyarısı yapmasına rağmen Trabzon'da su tüketiminde büyük bir artış olmadı.



Trabzon'da bu yılın Nisan ayında 1 milyon 128 bin 217 metreküp su sarfiyatı görülürken, geçen yılın Nisan ayında ise 2 milyon 447 bin 978 metreküp sarfiyat olmuştu.



Tüm dünyayı sarsan Korona virüs (COVİD-19) salgınından korunmanın en önemli şartı hijyene dikkat etmek. Uzmanlar, hijyen kapsamında özellikle de kişilerin el yıkamaya azami derecede önem vermeleri gerektiğinin altını çiziyor. Bir yandan Korona virüsle mücadelede hijyenin önem kazanması, diğer taraftan da sokağa çıkma kısıtlamaları ile vatandaşın evde kalması sonrası su tüketimini arttırması beklenirken, Trabzon'da su tüketiminin değil su tasarrufunun arttığı gözlendi.



Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, Ocak 2020'de 2 milyon 579 bin 361 metreküp olan faturalandırılmış kullanım, Şubat'ta 2 milyon 361 bin 339 metreküp, Mart ayında ise 2 milyon 478 bin 457 metreküp tüketim olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında ise 1 milyon 128 bin 217 metreküp sarfiyat görüldü.



Ciddi bir artış yaşanmadı



Su sarfiyatında ciddi bir artış yaşanmazken 2019 yılının aynı döneminde ; Ocak ayında 2 milyon 384 bin 425 metreküp, Şubat'ta 2 milyon 450 bin 216 metreküp, Mart ayında 2 milyon 333 bin 698 metreküp, Nisan ayında ise 2 milyon 447 bin 978 metreküp sarfiyat olmuştu. Rakamlara bakıldığında tahmin edilenin aksine Korona salgını sonrası Trabzon'da su tüketiminde kayda değer bir artış yaşanmadı. Bunda Korona tedbirleri kapsamında kapatılan veya faaliyetlerine son veren işletmelerin (Restoran, otel, berberler v.b) kapalı olmasının etkili olduğu bildirildi.



Nisan ayında dip yaptı



Nisan ayında ise Korona virüs tedbirleri kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karara göre okuma işlemi durdurulup, Şubat ayı faturalarının yüzde 70'i oranında otomatik faturalandırma işlemi uygulandı. Tedbirler kapsamında iş yerleri aboneliklerine, 65 yaş ve üstü aboneliklerine, engelli, şehit ailesi, gazi ve ihtiyaçlı abonelere Nisan ayında fatura çıkarılmamasından dolayı 1 milyon 128 bin 217 metreküp sarfiyat kayda geçti.



Nisanda fatura çıkarılmadı



Nisan ayı boyunca mesken abonelikleri için düzenlenen su faturalarında, Şubat ayı faturalarının yüzde 70'i oranında geçici faturalandırma yapıldı. Bu faturaların vade tarihleri 25-3 1 Mayıs arası olarak belirlendi. Öte yandan mesken aboneliklerinde 1 Mayıs 2020 tarihine kadar borçtan dolayı su kesintisi yapılmayacağı daha önce duyurulmuştu.



Tesislerde üretim bile düştü



Trabzon şehir merkezine su sağlayan Esiroğlu İçme suyu Arıtma Tesisinin günlük üretim kapasitesi Korona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü tarih olan 11 Mart öncesi ortalama 165 bin m3/gün olup, çalışma debisi 150 bin -160 bin m3/gün arasında değişmekteydi. Tedbirler kapsamında kapatılan işletmeler ve diğer sebeplerden dolayı tesislerde günlük üretimin 130 bin -140 bin m3/gün seviyelerine kadar düştüğü öğrenildi. - TRABZON