Korona Virüs salgını tehlikesiyle Esenyurt'ta AVM kapandı - Son Dakika

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Korona Virüs salgını tehlikesiyle Esenyurt'ta AVM kapandı
6 saat önce
Korona Virüs salgını tehlikesiyle Esenyurt'ta AVM kapandı Korona virüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemlere devam edilirken Esenyurt'ta bulunan bir Alışveriş Merkezi market ve eczane dışındaki tüm mağazalarını kapatarak çalışanları tahliye etti.
Korona Virüs salgını tehlikesiyle Esenyurt'ta AVM kapandı
İSTANBUL - Korona virüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemlere devam edilirken Esenyurt'ta bulunan bir Alışveriş Merkezi market ve eczane dışındaki tüm mağazalarını kapatarak çalışanları tahliye etti.
AVM yönetiminden yapılan açıklamada "Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:28 Kaynak: İHA
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