Korona virüs salgını telefon piyasasını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Korona virüs salgını telefon piyasasını olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Korona virüs salgını telefon piyasasını olumsuz etkiliyor Telefon yedek parçalarının fiyatları artmaya başladı Telefon yedek parçalarının büyük bir kısmının üretildiği Çin'de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) salgını, piyasayı olumsuz etkiledi.

Korona virüs salgını telefon piyasasını olumsuz etkiliyor

Telefon yedek parçalarının fiyatları artmaya başladı

DENİZLİ - Telefon yedek parçalarının büyük bir kısmının üretildiği Çin'de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) salgını, piyasayı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin Çin'den ürün alımı durma noktasına gelirken, telefon aksesuarları ve yedek parça fiyatları yükseldi. Telefon satıcısı Muhammet Şimsek, "Mallar gümrükten geçerken beklemeye alınıyor. Dolar yükselmesi ile biraz daha pahalı gelmesi, ürün bulunamaması, toptancıların ise bunları karaborsa yapması gözüküyor" dedi.

Telefon, yedek parça ve telefon aksesuarlarının üretildiği Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını, telefon piyasasını olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye geçici süreyle Çin'den ürün alımını durdururken kontrollü şekilde başlayan ürün alımları yavaşladı. Salgın sebebiyle telefon piyasasında zam etkisi oluşmaya başladı. Esnaflar salgın ile birlikte son zamanlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Telefon teknik servis ve yedek parça satıcısı Nazif Yetim, "Son bir aydan bu yana bayağı bir içler acısı, haliyle bizde virüsten etkilenmemek için mümkün mertebe iş yerinde az duruyoruz. İşte öğleden sonra geliyoruz birkaç saat durup gidiyoruz. Önümüzde 4 günlük bir tatil var bu süreçte ne yapacağız bilmiyoruz. Kiralar ödenmiyor, vergiler, krediler bunları nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Bu 4 günlük zamanda çalışan insanların telefonları bozulursa ne yapacak bilmiyorum. Devlet bir uygulama yapıyor ona uymak mecburiyetindeyiz artık yapacakta bir şey yok" dedi.

"Gümrükler biraz sıkı olduğu için fiyatlarda yükselme olabilir"

Türkiye'ye gelen toptan satış noktalarından alım satımlarda bir sıkıntı olmadığını ancak Çin'den gelen ürünlerin gümrükte uzun süre beklediğini belirten telefon aksesuar satış yetkilisi Orhan Gezer, "Her an gibi bir sıkıntı şuan için yok sadece piyasa biraz durgun tabi onlarda insanlar çıkıp gezmediği için satışlarda biraz düşüş var. Malzeme alım satımlarda bir sıkıntı yok ürünleri bulabiliyoruz her an gibi bir kısıtlama yok. Sadece gümrükler biraz sıkı olduğu için fiyatlarda yükselme olabilir. Ürün konusunda gelip gitmede bir sıkıntı yaşanmıyor" şeklinde konuştu.

"Dolar yüzünden fiyat artışı şuanda görülüyor"

Telefon satış yetkilisi Muhammet Şimşek, "Mallar gümrükten geçerken ister istemez beklemeye alınıyor sağlık kontrolünden geçiriliyor ve dolar yükselmesi ile malzemelerin biraz daha geç gelmesi ve biraz daha pahalı gelmesi, ürün bulunamaması, toptancıların ise bunları karaborsa yapması gözüküyor. Dolar yüzünden telefon fiyatlarının artışı şarj aleti, kılıfların ve her an gibi aksesuarların fiyat artışı şuanda görülüyor. 4 günlük bir süre herkesin izole olması için yeterli bir süre, insanlar ihtiyaçları için daha sonra yine dışarı çıkacak ve karşılamaya gelecekler, önümüzde kalan 1 gün içerisinde de müşterilerimiz gelerek ihtiyaçlarını giderecek yoğun bir kalabalık olacak" dedi.

Korona virüs salgını telefon piyasasını olumsuz etkiliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:32 Kaynak: İHA

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