Korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Dünya genelinde Korona virüs kabusu sürüyor. Virüsün yayıldığı Çin'de bir ilk yaşandı, aylardır ilk kez salgından ölen olmadı. Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yoğun bakıma alındı. İşte dünya genelinden salgın notları. Bir milyon 300 binden fazla kişiye bulaştı. 70 binden fazla insan hayatını kaybetti. 285 bin kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Virüsün çıktığı Çin'in vuhan kentinden önemli bir haber geldi. Ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk kez hiçbir ölüm yaşanmadı.

Vaka sayıları artarken, ilk sırada hala 367 binden fazla kişiyle ABD var. Onu, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa,Çin, İran ve İngiltere takip ediyor. Salgın yayıldığından bu yana BM uzun süre kriz konusunda adım atmadı. Konsey, ilk kez perşembe günü video konferans yoluyla kapalı oturum gerçekleştirecek. Dünya genelinde son ölüm oranlarına bakıldığında en yüksek ölüm 16 binden fazla kişiyle İtalya'da onu 13 binden fazla can kaybıyla İspanya takip ediyor. İtalyan Sağlık Bakanı, 9 Mart'tan bu yana 60 milyon nüfuslu İtalya'nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulamasının artık yavaş yavaş hafifletmeye karar verdiklerini duyurdu. Korona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Rusya'da da en çok korona virüs vakasının görüldüğü başkent Moskova'ya sahra hastanesi yapıldı. Yaklaşık 3 haftada tamamlanan sahra hastanesi 500 kişiye hizmet verecek.

Zira üülkede virüs vakalarında rekor artış gerçekleşti. Bir günde 954 kişinin testi pozitif çıktı. Bu sayı Rusya'da bir gün içinde saptanan en yüksek vaka.

(İHA)