Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum'da Vali Çiftçi uyardı - Son Dakika

Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum'da Vali Çiftçi uyardı

30.03.2021 14:09
Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum'da Vali Çiftçi uyardı, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, korona virüs salgınında 3.dalganın yaşandığını belirterek, "Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, korona virüs salgınında 3.dalganın yaşandığını belirterek, "Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı. Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda. Her ne kadar kırmızı bölgeye geçmiş olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın "Kırmızı Çizgi" uygulaması kapsamında Hürriyet meydanında düzenlenen farkındalık programına katıldı. Vali Çiftçi, programda son günlerde korona virüs vakaları ve alınan tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

2 Mart'tan itibaren Türkiye'de kontrollü sosyalleşme, normalleşme döneminin başladığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Kontrolleşmenin ilk başladığı dönemde Çorum'da vaka sayısı 100 binde 28 iken sarı riskli iller arasında yer alıyorduk. Ardından bir hafta sonra tablo yenilendiğinde vaka sayımız 100 binde 44, sonra 100 binde 74 bir sonraki geçtiğimiz hafta ise 100 binde 138'e yükseldi. Şu anda vaka sayımız 100 binde 164. Sarı bölgeden önce turuncu bölgeye, sonrasında ise kırmızı bölgeye geçmiş olduk. Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı. Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda. Her ne kadar kırmızı bölgeye geçmiş olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Okullarımızda 8 ila 12 sınıflar, ana sınıflar, ilkokulun dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimlerde uzaktan eğitime geçme kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında yeni tedbirler alındığını anlatan Vali Çiftçi, "Kamuoyuna açıklandı. İl Hıfzısıhha Kurulu'na bırakılan konular var. En başta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Yetki verilen diğer hususlar konusunda da İl Hıfzısıhha Kurulumuzu toplayıp orada alınması gereken tedbirleri değerlendireceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle görüştük. Okullarımızda 8 ila 12 sınıflar, ana sınıfları, ilkokulun dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimlerde tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibariyle uygulamaya başladık" ifadelerini kullandı.

"3. dalgayı yaşıyoruz"

Korona virüs vakalarının ülke genelinde yükseldiğine vurgu yapan Vali Çiftçi, "Vaka sayılarının sadece Çorum'da yükselmiyor. Daha önce sarı ve mavi bölgede yer alan illerimizin turuncu ve kırmızı bölgede yer aldığını görüyoruz. Tüm Türkiye'de 3'üncü bir dalgayı yaşıyoruz. Mutant virüsünün biraz yayılım hızından da kaynaklanıyor. Tüm Türkiye'yi etkileyen bir durum var. İlimizde de yansımalar var. Özel bir spesifik açıklaması yok bunun" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum'da Vali Çiftçi uyardı

Koronavirüs, Türkiye, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum'da Vali Çiftçi uyardı - Son Dakika


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