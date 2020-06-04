Korona virüs salgınında göz sağlığına dikkat - Son Dakika

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pelin Özyol, korona virüsün sıklıkla ağız, burun ve göz yüzeyini kaplayan zar yapısındaki mukozalara temas yoluyla bulaştığını söyleyerek, lens kullanımından el temizliğine kadar göz sağlığı için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı da olan Doç. Dr. Pelin Özyol, korona virüsün göz sağlığına etkilerine ilişkin açıklamasında, "Dünya genelini etkileyen korona virüs, hızlı bulaşma oranı ve hastalık seyri sırasında önemli komplikasyonlara yol açması nedeniyle toplum sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir" dedi. Virüsün en sık ağız, burun ve göz yüzeyini kaplayan zar yapısındaki mukozalara temas yoluyla bulaştığını anımsatan Doç. Dr. Özyol, virüsün göz tutulumunun sadece göze bulaşla değil, ağız veya burun yoluyla alınan virüsün oluşturduğu göz enfeksiyonu şeklinde de ortaya çıktığına dikkat çekti. Korona virüs ile temas sonrasında gözlerde kızarıklık, şişlik, akıntı, çapaklanma gibi belirtiler ile konjonktivit tablosunun gelişebildiğini kaydeden Doç. Dr. Özyol, "Aslında bu zamana kadar bildirilen çalışmalarda korona virüs bulaşı olan kişilerde konjonktivit gelişim oranı düşük bulunmuştur. Ancak korunma ilk basamak önlem olduğundan ellerin temizliği sağlanmadan ağız ve burnun yanı sıra, göze olan temasın da engellenmesi büyük önem taşımaktadır" uyarısında bulundu.

Gözde konjonktivit (Göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması) gelişmesi halinde şu an uygulanabilecek bir antiviral ilaç bulunmadığını bildiren Doç. Dr. Özyol, "Ancak korona virüsün kloridli dezenfektanlar ile zararsız hale geldiği bilindiğinden göz için hazır formda bulunan yüzde 0,2 hipokloröz asit (HOCl) solüsyonları ile göz kapakları ve kirpik temizliği uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Kontakt lens kullanımının göze temas oranını artırdığı için salgın süresince mümkünse gözlük kullanılmasını öneren Doç. Dr. Özyol, "Eğer kontakt lens kullanımı gerekiyorsa günlük kullan-at lensler tercih edilmelidir" diye konuştu.

(İHA)