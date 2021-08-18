Üye Girişi
Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

18.08.2021 11:25

- Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kabakları sanat harikasına dönüştürüyor Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında kendini geliştirince, internetten satışına başladı.

- Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Kabakları sanat harikasına dönüştürüyor

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında kendini geliştirince, internetten satışına başladı. Kabakları birer sanat harikasına dönüştüren Özcan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi. Kabak süsleme sanatında kendisini geliştiren Özcan, daha sonra süslediği dekoratif kabakları internetten satışa sundu. Oldukça yoğun bir taleple karşılaşan Özcan, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Özcan, "Kabak süsleme sanatıyla Bodrum'da bir gezi esnasında karşılaştım. Daha sonra arada biraz zaman geçti ve korona virüs salgını sürecinde evde oturduğum sırada internetten kabak süsleme sanatını gördüm. Daha sonra kabak süsleme yapmaya karar verdim. Makinesini getirttim ve burada hobi olarak başladım. Bu işe hobi olarak başladım ama talepler de gelmeye başladı. Bunun üzerine taleplere yetişmeye çalıştım ancak talepler de arttı. Bu seferde kabak bulmakta sıkıntı çekmeye başladım. Bunun üzerine de kendi yerime kabak ekerek bu sorunu çözmeyi hedefliyorum" dedi.

Evinin bahçesine kabak ekerek tedarik sorununu da çözen Özcan, internet üzerinden satış yapmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Koronavirüs, İlkay Özcan, Sarıgöl, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12:37 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar 12:15 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti 11:41 Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu 08:59 Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu
Yerli 07:19 Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı 22:58 İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı

Son Dakika Haberleri
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
12:29 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
12:14 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar
12:08 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
11:34 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
11:30 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi
11:28 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı         
18:31
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 12:59:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement