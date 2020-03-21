Korona virüs salgınında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs salgınında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Korona virüs salgınında sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi, korona virüs salgını tehdidi sebebiyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Korona virüs salgınında sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, korona virüs salgını tehdidi sebebiyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.


Tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip korona virüsünden (Covid-19) sokak hayvanları da olumsuz şekilde etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı. Bağcılar'da bulunan sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik su ve mama ihtiyacını temin eden Bağcılar Belediyesi, korona virüsünün yaşattığı bu olumsuz durum nedeniyle bu yöndeki çalışmalarına yoğunluk verdi.


Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımına başladı. Gün içinde belirlenen saatlerde park ile nostalji bahçelerinde mama ve su kapları görevlilerce temizlenerek, dolduruldu. Virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde görevliler kapları her gün birkaç defa doldurarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.


Mama dağıtımımız aralıksız devam ediyor


Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihyacı olan sokak hayvanlarına da görevli veterinerler tarafından yardım eli uzatıldı. Sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Can dostlarımıza yönelik mama dağıtımımız aralıksız devam ediyor. Salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Dostlarımızın sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunu hep birlikte unutmamalıyız" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:24 Kaynak: İHA

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