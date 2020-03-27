Korona virüs salgınında yeni semptomlar ortaya çıktı - Son Dakika

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Korona virüs salgınında yeni semptomlar ortaya çıktı
6 saat önce
Dünyaya yayılan korona virüs salgınında yeni semptomlar ortaya çıktı.
Dünyaya yayılan korona virüs salgınında yeni semptomlar ortaya çıktı. Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip Korona virüsün (Covid-19) semptomları arasında yer alabildiği belirtildi. Uzmanlara göre, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı Korona virüs hastaları koku ve tat alma duyuları yitiriyor. Bu da virüsün burunda tutunduğu anlamına geliyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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