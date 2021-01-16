Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek - Son Dakika

Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek

16.01.2021 12:09

Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek Müzisyenlerin konserleri dijital ortamda izlenecek Korona virüs salgını süresince işsiz kalan müzisyenlere Nilüfer Belediyesi destek oldu.

Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek

Müzisyenlerin konserleri dijital ortamda izlenecek

BURSA - Korona virüs salgını süresince işsiz kalan müzisyenlere Nilüfer Belediyesi destek oldu. 115 müzisyenin katıldığı 'Müzik Yaşasın' projesinde çekilen konser videoları sosyal medyadan yayınlanmaya başladı.

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzisyenlere destek olmak için 'Müzik Yaşasın' etkinliği başlatan Nilüfer Belediyesi, sosyal medya hesaplarını sahneye çevirerek Bursalı müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda buluşturdu. Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen birçok sektöre destek veren Nilüfer Belediyesi, bu süreçten en fazla etkilenen kesim olan müzisyenler için de yeni bir etkinliği hayata geçirdi. Eğlence yerlerinin kapatıldığı bu dönemde işsiz kalan ve hiçbir geliri olmayan müzisyenlere "Müzik Yaşasın" projesiyle destek vereceğini duyuran Nilüfer Belediyesi, kısa sürede müziğin her dalından 200'ü aşkın başvuru ile karşılaştı.

Müzik İnsanları Derneği işbirliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında başvurular, müzisyenlerin gelir durumları dikkate alınarak değerlendirildi. İşsiz kalmış ve emekli maaşı vb. hiçbir geliri olmayan müzisyenlerin öncelikle tercih edildiği değerlendirme sonucu 115 müzisyenin projede yer almasına karar verildi. Proje kapsamında önceden belirlenmiş sabit bir ücret karşılığı müzikseverlere sanal ortamda konser verecek olan Bursalı müzisyenlerin konser kayıtları belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya da başladı.

Türk Halk Müziği icra eden 14 grup, pop müzik 10 grup, arabesk-fantezi 4 grup, Türk Sanat Müziği 2 grup, Rock 1 grup, Dj 4 grup oluşturuldu.

Konser çekimlerinde müzisyenleri ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, salgın sürecinde müzisyenlerin yanında olmak için 'Müzik Yaşasın' projesini geliştirdiklerini ifade ederek, "Bize ilk etapta 200 müzisyen başvuru yaptı. Bizler gelir durumlarına göre yaptığımız incelemelerde 115'ini kurulumuzla uygun bulduk. Müzisyenlerimize hem ekonomik hem de manevi olarak destek vermek istedik. Burada konser çekimleri yapılıyor ve bunlar sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak. Ben tüm vatandaşlarımızın bu konsere ilgi göstermesini de rica ediyorum" dedi.

Bu sürecin ilgiye göre devam edebileceğini de sözlerine ekleyen Turgay, "Vatandaşlarımızdan ilgili gelirse pandemi bitince de bu süreç devam edebilir. Biz ilk etapta bu projeyi pandemi için planladık" diye konuştu.

Müzisyenlerden Timuçin Kılıç da bu süreçte müzisyenlerin zorlandıklarını belirterek, belediyenin olduğu desteğin önemine dikkat çekti. Kılıç, bu projenin diğer belediyelere de örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek
Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek
Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek
Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek - Son Dakika


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