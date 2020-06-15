Korona virüs salgınından korunmak için herkes evinde, o ise güvercinlerinin yanında kaldı - Son Dakika

Korona virüs salgınından korunmak için herkes evinde, o ise güvercinlerinin yanında kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 47 yaşındaki Ahmet Kaya, korona virüs salgınından korunmak için halkın evlerine çekildiği günlerde güvercinlerinin yanında kalmayı tercih etti. 18 yıldır beslediği ve toplam 300 bin lira olan güvercinleri ile birçok yarışmaya katılan Kaya, hayvanlarına gözü gibi bakıyor.

Sur ilçesinde yaşayan Kaya, Diyarbakır kültürünü ve tarihini okurken, posta kuşu merakı sarmaya başladı. 18 yıldır posta güvercini besleyen Kaya, 2007 yılından beri 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği altında beslediği hayvanları ile çeşitli yarışmalara katıldı. Gözünden sakındığı ve bir bebek gibi beslediği güvercinleriyle 63 kupa kaldıran Kaya, korona virüs sürecini toplam değeri 300 bin lira olan kuşları ile geçirdi.

"Bir kuşumuz bugüne kadar 10 bin kilometre uçtu"

Yaklaşık 18 yıldır posta kuşunu beslediğini belirten Kaya, 2007 yılından beri dernek bazında yarıştığını söyledi. 16 yıldır yarıştığını aktaran Kaya, "Beni bu merak Diyarbakır kültürünü okurken sardı. Bu sene yarış olmadığı için 120'ye yakın kuş var bende, nereden bakarsak 200-300 bin lira ederler, biz her sene bu kuşlarla kupa alıyoruz, kupa alan kuş pahalı olur. Geçen sene bendeydi yaklaşık 3 ay önce öldü, 2003 doğumlu, 17 yaşında. Şuanda bende 14 yaşında bir kuşum daha var, yavru üstünde. İyi bakımla uzun ömürlü oluyor. Bir kuşa çok iyi bakarsan 20 yıla kadar yaşıyor. Tedavilerini üst düzey yapıyoruz. Veteriner eşliğinde yapıyoruz, bunların her yıl aşılarını yaparız. Genel kül, kurt ilaçlarını yaparız ve yemleri üst düzey. Yemleri başlı başına bir maliyet. Bir kuşumuz bugüne kadar 10 bin kilometre uçtu. Buda dehşet bir uçum, bunun şahini var, yırtıcısı var, avcısı, kötü hava şartları var, yağmura, buluta denk geliyor ve bütün şeylere rağmen bu kuş evine geliyor ve sahibini kupa ile ödüllendiriyor. İşte bunun en güzel yanı da bu. Bu kuşu parayla istiyorlar, bizde vermek istemiyoruz" dedi.

"4 aydır kuşlarımın yanındayım"

Dört ay boyunca kuşlarının içinde olduğunu vurgulayan Kaya, "Kendimi ve kuşlarımı da karantinaya aldım. En çok kupa getiren güvercinim şuanda 2015 doğumlu toplamda 5 kupa kazandı. Yaklaşık 63 kupa kaldırdım şimdiye kadar. 90 gün yarışa kalınca genel bir kül tedavisi yaparız. Sonra bir kurt ilacı yaparız, ardından destekleyici veririz. Bu kuşların sağlığına ve kilo almasına bakarız. 45 gün uçururuz, bu kuş artık derki beni provalara götür. Yani ön hazırlık yap ki, yarışlara hazırlanayım. İşte biz bunları 45 gün uçurduktan sonra kuş kıvama geldikten sonra damı terk eder ve anlarsın ki bu kuş artık yarışı istiyor. Biz bunlara 10 tane prova yaparız. 10 kilometre, 15 kilometre, 20 kilometre, en son 60 kilometre. 60 kilometre atana kadar dakika ve saate bakıyoruz. Hız, nasıl hızlı geliyor mu, kupa alır mı, almaz mı, bu hocanın elinde, yani yetiştiricinin elinde. Biz bunu tamamladığımız sürece ondan sonrası yarışa teslim ediyoruz. Bin kilometreden gelen kuştan nefesi göremezsin, 2 dakika sonra sanki uçmamış kuş. Öyle bir hazırlık yaparız" diye konuştu.