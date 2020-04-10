"Korona virüs salgınını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi'nden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerini arayıp, herhangi bir ihtiyaçlarını olup olamadığını sordu.



Korona virüs Covid-19 tedbirleri çerçevesinde dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları Alo 153 Çözüm Masası Çağrı Merkezi üzerinden arayan Başkan Işık, telefon görüşmesinde vatandaşlarla sohbet etti.



Vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Işık, onlardan ihtiyaç halinde Çözüm Masası'nı aramalarını istedi.



Görüşmede hemşehrilerinden dışarıya çıkmamalarını da rica eden Işık, bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA