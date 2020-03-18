Korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplara soruşturma - Son Dakika

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Korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplara soruşturma
6 saat önce
Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı.
Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
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