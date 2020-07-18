Korona virüs sayılarının arttığı Bolu'da vatandaşlar maske konusunda tedbirsiz - Son Dakika

Korona virüs sayılarının arttığı Bolu'da vatandaşlar maske konusunda tedbirsiz

Vali Ahmet Ümit'in pozitif vaka oranlarının yüzde 10'lara çıktığını söylediği Bolu'da bazı vatandaşların tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz dolaştığı görülüyor.

Vali Ahmet Ümit'in pozitif vaka oranlarının yüzde 10'lara çıktığını söylediği Bolu'da bazı vatandaşların tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz dolaştığı görülüyor. Vatandaşlar maske takmamalarına gerekçe olarak ise, havaların sıcak olmasını gösterdi.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte korona virüs testi yapılan kişilerde pozitif oranların yüzde 2'lerden yüzde 10'lara çıktığını açıkladı. İl genelinde vaka sayılarını artmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri kentin en işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililerin vaka sayılarında artış olduğunu açıklamasına rağmen kentin en işlek caddelerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bir çok vatandaşın maskesiz olarak gezdiği görüldü. Maskesiz dolaşan vatandaşların birçoğu korona virüsün bulaşmasından korktuklarını söylemelerine rağmen, sıcak havalarda maskelerin bunaltıcı etkisi dolayısıyla takmadıklarını belirttiler. Maskeyi sadece kalabalık ortamlarda kullandıklarını ifade eden vatandaşlar ise, korktuklarını ancak bu duruma alıştıklarını söylediler.


"Maskeden kulaklarım kopacak"


Caddede maskesini kurallara uygun takmamasını kulaklarının acımasına bağlayan Hayrettin Kaya (83), "Sigara içtikten sonra maskeyi takmayı unuttum. Tedbirimi alıyorum. 5-6 aydır maske takıyorum. Kulaklarım kopacak artık. Temizliğime dikkat ediyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Keşke herkes benim gibi yapsa da atsak şu maskeleri" dedi.


"Düğünlerden bulaşıyor"


Korona virüse karşı tedbir aldığını ancak virüsün çoğunlukla düğünlerden bulaştığını ifade eden Ali Rıza Tayşi, "Korona virüse karşı tedbir almak için maske kullanıyorum. Mesafeye dikkat ediyorum. Öksüren, hapşıran kişilerin yanında bulunmuyorum. Sayıların artması çoğunlukla düğünlerden. Düğünlerde kucaklaşmayla devam ediyor. Ben düğünlere gittiğim zaman takıyı takıp çıkıyorum. Fazla beklemiyorum" diye konuştu.


"Evde de maske takıyorum"


Tedbirlere uyduğunu ifade eden Tahsin İlek (62) ise "Herkes maskesini taksın, tedbir alsın. Herkes birbirine yardımcı olsun. Bu şekilde sayılar inecek. Ben evde de maske takıyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Koronavirüs, Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs sayılarının arttığı Bolu'da vatandaşlar maske konusunda tedbirsiz - Son Dakika
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