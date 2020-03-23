Korona virüs sokak hayvanlarını unutturmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Korona virüs sokak hayvanlarını unutturmadı - Son Dakika

Korona virüs sokak hayvanlarını unutturmadı

6 saat önce

Eskişehir'de hayvan severler sokakta yaşayan dostlarını unutmayarak, günün belirli saatlerinde evlerinden çıkarak besleme yapıyor.

Korona virüs sokak hayvanlarını unutturmadı, System.String[]

Eskişehir'de hayvan severler sokakta yaşayan dostlarını unutmayarak, günün belirli saatlerinde evlerinden çıkarak besleme yapıyor.


Korona virüs dolayısıyla 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar sonrasında sokaklar boş kaldı. Besleme yapılamayan sokak hayvanları ise yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Sokak hayvanların yardımına koşan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) üyeleri besleme yapıyor. Günün belirli saatlerinde önlemlerini alan üyeler sokak hayvanlarını da bu zor süreçte yalnız bırakmıyor.


Konuyla ilgili konuşan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten Çiçek, "Herkes Korona virüse karşı önlemini alması gerekiyor. Bizde bu süreçte önlemlerimizi aldık. Ancak sokakta yaşayan dostlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bundan dolayı hazırladığımız yiyecekleri planlanan yerlere bırakıyoruz. Daha sonra evlerimize dönüyoruz. Bu sayede sokak hayvanları da aç kalmamış oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:46 Kaynak: İHA

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