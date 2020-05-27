Korona virüs 'somon balığı' ihracatını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Korona virüs 'somon balığı' ihracatını olumsuz etkiledi

Korona virüs 'somon balığı' ihracatını olumsuz etkiledi Tokat'ın Almus ilçesi baraj gölünde üretilen somon balığı ihracatının korona virüs salgını nedeniyle durması sonucu üreticiler zor günler geçiyor.

Korona virüs 'somon balığı' ihracatını olumsuz etkiledi

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesi baraj gölünde üretilen somon balığı ihracatının korona virüs salgını nedeniyle durması sonucu üreticiler zor günler geçiyor.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken Türkiye 'de de pandemi su ürünlerini de etkiledi. 2020 yılında ihracat artışı bekleyen balık çiftlikleri yaşanan korona virüs salgını sebebiyle hem yurt içi hem dış piyasada daralma yaşadı. Tokat'ın Almus ilçesinde başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine firmalar aracılığı ile ihraç edilen balık satışı durdu. İç piyasaya yönelen balıkçılar ellerindeki balıkları maliyetine satıyor. 20'ye yakın balık çiftliğinin bulunduğu Almus Baraj gölünde yılda yaklaşık 5 bin ton balık üretiliyor.

İhracatın önünün açılmasını bekliyorlar

Balık Üretim Tesisi Sahibi Su Ürünleri Mühendisi Erdem Karaalioğlu, tesislerinde yıllık 250 ton civarında balık üretimi yaptıklarını söyledi. Korona virüs salgını dolayısı ile Norveç somonu fiyatının düştüğünü belirten Karaalioğlu, ayrıca ihracat yapan ülkelerin satamadıkları balıkları kendi ülkelerinde iç piyasaya sunduğuna dikkat çekti. Bu nedenle somon balığı üretimi yapan ülkelerde balık fiyatlarının düştüğünü ifade eden Karalioğlu, ihracatın önünün açılmasını beklediklerini ifade ederek, "İç piyasada somon balığı bu aylarda maliyetinin biraz üstünde kar marjı ile satılıyordu. Yurt dışı piyasası hastalıktan dolayı durduğundan dolayısı iç piyasaya 3-4 bin ton fazla balık girmesi nedeniyle fiyatlar yarı yarıya düştü. Maliyetinin altında satan arkadaşlar var. Vatandaş balığı ucuza yiyor ama gelecek sene 100 üretici varsa 50'si yok olacak. Diğer 50'si ise ebat olarak, teknolojik olarak düşecekler. Dolayısı ile Tarım Bakanlığından yurt dışındaki piyasayı açmasını ve yurt dışından ülkemize giren Norveç somununa sınırlama getirmesini bekliyoruz" dedi.

Marketlere sunulan balık fiyatlarından üreticilerin zarar ettiğini ifade eden Karaalioğlu, "Marketler aynı kar marjı ile satış yapıyor. Bu şekilde tüketmek gelecek sene balık olmayacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

Korona virüs 'somon balığı' ihracatını olumsuz etkiledi

Tokat, Almus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs 'somon balığı' ihracatını olumsuz etkiledi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:59
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı         
18:49
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi 27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi         
16:56
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi         
16:43
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti         
16:36
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı         
16:35
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!         
16:32
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak         
16:28
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı         
16:28
Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor         
16:12
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi         
16:05
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti         
15:55
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı         
15:49
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında         
15:46
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti         
15:39
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti         
15:11
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 19:24:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs 'somon balığı' ihracatını olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]