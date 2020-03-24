Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü - Son Dakika

Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar'ı da etkiledi.

Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar'ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, korona virüs nedeniyle ıssız kaldı. Kınalıada, sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar'da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan 'ıssız ada' sokaklarını andırdı. Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Adalar, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:50 Kaynak: İHA

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