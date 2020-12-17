Korona virüs sonrası satışlar patladı - Son Dakika

Korona virüs sonrası satışlar patladı

17.12.2020 16:25

Korona virüs sonrası satışlar patladı Çankırılı esnaf: "Piyasada soba bulunmuyor" Pandemi döneminde soba satışlarında ciddi artış Soba fiyatları 300 liradan başlıyor Korona virüs sürecinin ardından vatandaşların kırsal bölgelere yönelmesi ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba...

Korona virüs sonrası satışlar patladı

Çankırılı esnaf: "Piyasada soba bulunmuyor"

Pandemi döneminde soba satışlarında ciddi artış

Soba fiyatları 300 liradan başlıyor

ÇANKIRI - Korona virüs sürecinin ardından vatandaşların kırsal bölgelere yönelmesi ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba satışlarında gözle görülür artış meydana geldi.

Dünyada ve ülke genelinde etkisini sürdüren korona virüs, vatandaşları kırsal alanlara ve daha sakin bölgelere yönlendirdi. Son dönemlerde alınan korona virüs tedbirleri ve yaz döneminin ardından salgın nedeniyle şehir merkezlerine inmeyen vatandaşlar, soğuk havalarla birlikte sobaya yöneldi. Korona virüs sürecinde hem sobalara hem de ürünlerine ilgi arttı.

"Piyasada aradığımız sobayı bulamıyoruz"

Son dönemlerde sobaya olan talebin arttığını belirten Çankırılı esnaf Selami Sert, "Bizim ağırlıkta sattığımız sobalar kuzineler ve yuvarlak sobalar var. Bu tür sobalar satıyoruz. Genelde de soba malzemelerini satıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı köylerde vatandaşlar olduğu için sobalara karşı çok yoğun bir ilgi oldu. Piyasada aradığımız sobayı bulamıyoruz. Bir de fiyatları çok arttı. Bir soba takımı ortalama kuzine için 700 lirayı buluyor. Diğer sobalar da ortalama 500 lirayı buluyor. Soba fiyatları 300 liradan başlıyor 800 liraya kadar soba mevcut" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs sonrası satışlar patladı
Korona virüs sonrası satışlar patladı
Korona virüs sonrası satışlar patladı
Korona virüs sonrası satışlar patladı

Koronavirüs, Çankırı, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs sonrası satışlar patladı - Son Dakika Ekonomi


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