Korona virüs sonrası sessizliğe bürünen Üsküdan Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

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Korona virüs sonrası sessizliğe bürünen Üsküdan Meydanı havadan görüntülendi
6 saat önce
Korona virüs sonrası sessizliğe bürünen Üsküdan Meydanı havadan görüntülendi Korona virüs salgınının yayılmasıyla İstanbul'un en kalabalık meydanları sessizliğe büründü.
Korona virüs sonrası sessizliğe bürünen Üsküdan Meydanı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs salgınının yayılmasıyla İstanbul'un en kalabalık meydanları sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanın bugün de en ıssız günlerinden birini yaşarken, meydan havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarının ardından meydanlar da sessizliğe büründü. İstanbul'un özellikle sabah saatlerinde en kalabalık meydanlarından Üsküdar Meydanı da boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde meydanda sadece toplu taşıma araçların yoğunluğu görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:50 Kaynak: İHA
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