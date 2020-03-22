Korona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı - Son Dakika
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Korona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı

6 saat önce

Türkiye'de un üretiminin iç pazar talebini karşılamak amacıyla Kalecik Belediyesi, korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında ayda 6 bin ton un üretim kapasitesine sahip fabrikada mesai saatlerini 7 gün 24 saat esasına göre şekillendirdi.

Korona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı, System.String[]

Türkiye'de un üretiminin iç pazar talebini karşılamak amacıyla Kalecik Belediyesi, korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında ayda 6 bin ton un üretim kapasitesine sahip fabrikada mesai saatlerini 7 gün 24 saat esasına göre şekillendirdi. İlçedeki binin üzerindeki 65 yaş üstü yaşlı insanlara da temel gıda ihtiyaçları gibi un, ekmek ve makarna dağıtımına başlandı.


Türkiye'nin dört bir tarafına un gönderdiklerini anlatan Ankara'nın Kalecik İlçe Belediye Başkanı Dr. Durhan Kalkan, 7 gün 24 saat esasına göre un üretimine geçtiklerini söyledi.


"7 gün 24 saate dayalı un üretimine geçtik"


Çiftçilerden aldıkları buğdayların fabrikada una çevrildiğini belirten Kalkan, şunları kaydetti:


"Ayda 6 bin ton kırma kapasitesine sahip tesisten bahsediyoruz. Kalecik'teki köylerden özellikle çiftçimizin buğdaylarını alarak bu buğdayları una çevirip Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz. İdlib'e Suriye'ye ve Elazığ, Malatya depreminden sonra deprem bölgesine ürettiğimiz unları ürettik. Tabi ülkemiz ve tüm dünya çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Biz de Kalecik halkı olarak Kalecik Belediyesi olarak 7 gün 24 saate dayalı un üretimine geçtik. Türkiye'nin neresinde olursa olsun un ihtiyacı olan yerlere burada un üretip gönderiyoruz. Bizim için tabi ki önemli bir süreç Kalecik her zaman devletinin milletinin yanında oldu. Şimdi de bu konuda desteğimiz devletimize milletimize devam ediyor."


"Ülkemizde un sıkıntımız yaşanmasın"


Başkan Kalkan, "Fabrika yeni kuruldu kısa bir süre önce faaliyete geçirildi. Buna rağmen arkadaşlarımız 24 saat esasına dayalı tüm güçleriyle çalışıyorlar. Bizim burada kar amacı beklentimiz yok. Önemli olan raflarda boşluk kalmasın. Önemli olan ülkemizde un sıkıntımız yaşanmasın. Elimizden geldiğince devletimiz milletimiz adına üretimimizi arttırarak inşallah bu boşluğu doldurma gayreti içerisindeyiz" dedi.


"Ekmek, makarna, un gibi ihtiyaçları kendilerine ileteceğiz"


Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü yaşlı insanların dışarı çıkma yasağı gelmesinin ardından temel gıda ihtiyaçlarını evlerine ilettiklerini kaydeden Kalkan, "Özellikle 65 yaş üstü yaşlılarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Biz onlara 'evinde kal Kalecik' diyoruz. Temel gıda ihtiyaçlarını özellikle fabrikamızda ürettiğimiz unumuzu dahil edip temel gıda ihtiyaçlarını kendilerine götürüyoruz. 7 tane mahallemiz var. Bugünden itibaren çalışmalara başladık. İnşallah ekmek, makarna, un gibi ihtiyaçları kendilerine ileteceğiz. Onlar evinde otursunlar torunları çocuklarını sevsinler. Dışarıya çıkmasınlar onların sağlığı bizim için çok önemli. Biz de belediye olarak hemşehrilerimizin emrindeyiz" diye konuştu.


"Acil ihtiyaçlarını belediyemizden talep edecekler"


Kalkan, "Bugün bin ailemizin kapısını çalacağız. Arkadaşlarımız hijyen kurallarına uymak suretiyle kendilerine temel ihtiyaçlarını iletecekler. Yine bizim ihbar hatlarımızla bu ihbar hatlarımızla acil ihtiyaçlarını belediyemizden talep edecekler. Kendilerine ne ihtiyaçları varsa bu imkanları sunacağız" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Türkiye, Kalecik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:29 Kaynak: İHA

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