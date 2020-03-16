Korona virüs spor dünyasını sardı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, spor dünyasından birçok isme de bulaştı. Çok sayıda kulüp, karantina başlattıklarını açıkladı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen korona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı.



Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.



Eski Trabzonsporlu koronaya yakalandı



Trabzonspor'da 2016-2017 sezonunda top koşturan şu anda da Fransa 2. Lig takımlarından Troyes forması giyen Hyun-jun Suk, korona virüse yakalandı. Güney Koreli futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından Troyes, tesislerdeki çalışmalarını tamamen durdurma kararı aldı.



Valencia'da 5 vaka çıktı



İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ise korona virüsün en fazla etkilediği kulüplerden oldu. İspanyol ekibinde futbolcular Garay, Mangala ve Gaya'nın yanı sıra antrenörler Camasara ve Aliaga'nın hastalığa yakalandığı açıklandı.



Sampdoria'da 7 isim



Mevcut durumda virüsün etkisini en çok gösterdiği ülke olan İtalya'da, Serie A takımlarından Sampdoria, tam 7 oyuncusunun korona virüse yakalandığını duyurdu. Albin Ekdal, Omar Colley, Fabio Depaoli, Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynski, Manolo Gabbiadini testleri pozitif çıkan isimler oldu.



Cutrone ve Pezzella'da virüs çıktı



Bir başka İtalyan takımı Fiorentina'da da Patrick Cutrone ve German Pezzella hastalığın baş gösterdiği futbolcular oldu.



Rugani koronaya yakalandı, Ronaldo ülkesine döndü



Avrupa futbolunun söz sahibi takımlarından olan Juventus'un başarılı defansı Daniele Rugani, korona virüse yakalandı. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bunun ardından İtalya'ya dönmeyeceğini söyleyerek Portekiz'de kalma kararı aldı.



Chelsea de virüsten nasibini aldı



İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Chelsea de korona virüsten nasibini aldı. Mavilerin 19 yaşındaki oyuncusu Callum Hudson-Odoi'nin testleri pozitif çıktı. Yaklaşık 1 haftadır virüsle mücadele ettiğini açıklayan genç oyuncu, hastalığı yendiğini ifade etti.



Leicester City karatinada



Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 3 oyuncusunun korona virüse yakalandığını belirtti. İngiliz ekibi, bu isimlerin karantinaya alındığını ilan etti.



Arteta'da endişelenecek durum yok



Arsenal'in 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın geçtiğimiz günlerde virüs testlerinin pozitif olduğu duyurulmuştu. Bir süredir tedavi altında olan Arteta'nın eşi, konuyla bir açıklamaya yaparak, "Endişelenecek bir durumu yok. Moralli olması sevindirici. Bazen ateşi çıkabiliyor ve baş ağrısı yaşayabiliyor" dedi.



Everton'da bir futbolcu



Everton'da ismi açıklanmayan bir futbolcuda korona virüs tespit edildi. Kulüp, karantina uygulamasına başladı.



Hannover'da Horn ile Hübers



Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hannover'da Horn, Timo Hübers'de virüs çıktı. Bütün takım korona virüs testinden geçirilirken, idmanlar da iptal edildi.



Fenerbahçeli futbolcu tehlike altında



Bonservisi Fenerbahçe'de olan Michael Frey'in kiralık olarak forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Luca Kilian tedavi altında



Paderborn, 20 yaşındaki stoperi Luca Kilian'da korona virüs görüldüğünü ve futbolcunun karantinaya alındığını açıkladı.



40 yaşındaki Boruc korona oldu



Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında korona virüs bulgularına rastlandığını ifade etti.



Leganes CEO'sunda görüldü



Leganes Kulübü CEO'su Angel Martin Ortega'nın, korona virüs testinin pozitif olması üzerine takımın antrenmanları durduruldu. Bunların yanında, Martin Ortega ile doğrudan temas halinde olan kişiler için önlemlerin alındığı bildirildi.



Başkanlar da virüse yakalandı



Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı 70 yaşındaki Dominique Blanc, Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis ile Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos korona virüse yakalanan isimler olarak ön plana çıktı.



NBA'i durduran virüs



Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Amerikan Basketbol Ligi (NBA), virüs sebebiyle durdurulmuştu. Utah Jazz'ın başarılı basketbolcuları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell de hastalık olması sebebiyle tedavi altına alındı.



Real Madrid'de acil durum



Real Madrid basketbol takımı oyuncularından Trey Thompkins'in testlerinde pozitiflik görülmüştü. Bunun üzerine İspanyol kulübü, futbol ve basketbol kulüplerinin aynı yerde çalışmasından dolayı 'korona virüs protokolünü' işleme aldığını duyurdu. - İSTANBUL