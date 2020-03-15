Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi - Son Dakika Spor

Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi

6 saat önce

- Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi

SİİRT - Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar, çatılara çıkarak izledi.

Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç'un 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çatı, dam ve balkondan izledi.

Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi

Mardin, Siirt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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