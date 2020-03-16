Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar - Son Dakika

Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar

7 saat önce

Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar Virüs stresine misket ve dama oyunu oynuyor Şanlıurfa'da yetişkinler korona virüs stresini arazide misket ve dama oynayarak atıyorlar.

Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar

Virüs stresine misket ve dama oyunu oynuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yetişkinler korona virüs stresini arazide misket ve dama oynayarak atıyorlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Şanlıurfa'da da tedbirlerin alınmasına neden oldu. Belediyeler il genelinde ilaçlama yaparken valilik de kurumları organize ederek alınan önlemleri tek çatı altında yürütüyor. Son günlerde meydana gelen korona virüs nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar ise stresini ise çeşitli yöntemlerle atıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki yetişkinler ise boş arazide misket ve dama gibi oyunlar oynayarak stres atıyor. Aynı bölgede sık sık bir araya gelen vatandaşlar, korona virüs stresinden kurtulmak için bir araya gelip misket oynadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Günlük yaşantımız, hayatımız böyle devam edip gidiyor. Hastalık gibi bir problemde İnşallah yaşanılmaz. Oyun oynadıktan sonra unutmasak ellerimizi yıkıyoruz. Evde canımız sıkılıyor. Biz kahveye de gitmiyoruz. Buraya gelip böyle 2-3 saat zaman geçiriyoruz. Bu oyunu oynadık mı korona virüs hiç aklımıza gelmiyor" dedi.

Havanın güzelliğini fırsat bilen diğer vatandaşlar ise boş arazide güneşin tadını çıkarttı.

Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar

Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu         
21:07
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:10:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]