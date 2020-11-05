Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi - Son Dakika

Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi

05.11.2020 09:29
Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan ve kış sezonunun başlaması ile birlikte daha da şiddetli yayılmaya başlayan Korona virüsün denizcilik sektörünü de oldukça olumsuz etkilediği belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve kış sezonunun başlaması ile birlikte daha da şiddetli yayılmaya başlayan Korona virüsün denizcilik sektörünü de oldukça olumsuz etkilediği belirtildi. Gerek su üstündeki yaşam gerekse denizcilik sektöründe önemli bir yeri olan Su Üstünde Bloğu temsilcisi Eren Budaklı, Korona virüsün su üstündeki yaşama ve denizlerdeki ticaret ve turizme olan etkilerini değerlendirdi.

Deniz ticaretinin gelişmiş olduğu bölgelerde de denizcilik sektörünün virüse karşı hazırlıksız yakalandığını belirten Eren Budaklı, "İlk olarak Çin'de ortaya çıkan virüs bu ülke ile deniz ticareti yapan tüm ülkeleri olumsuz etkilemiş ve ticari faaliyetlerin askıya alınmasına neden olmuştur. Bu yalnızca işin ticari boyutu olmuştur ve daha sonraları turizm konusunda bu durumdan fazlası ile etkilenmiştir. İlk zamanlar yalnızca Çin ile ticari ve turizm ilişkileri tehlikeye girmişken virüsün özellikle Avrupa kıtasındaki yayılımı sebebi ile durum çok daha kötüye gitmiştir. Korona virüsün ilk dönemlerinde bazı önlemler alınsa da bunlar zamanla pek etkili olmamaya başlamış ve çok daha sıkı önlemler ve kısıtlamalar gelmiştir. Bu da her sektörü olduğu gibi denizcilik sektörünü de olumsuz etkilemiş ve nerdeyse tüm faaliyetler durma noktasına gelmiştir" diyerek pandemi sürecinin su üstündeki yaşam ve ticari hayatı da ciddi derecede olumsuz etkilediğini kaydetti.

"İlk etapta kimse durumun bu kadar ciddi olacağını kestiremedi"

İlk defa Çin'de görülen bu virüsün bu kadar hızlı yayılıp tüm dünyayı etkisi altına alacağının ön görülemediğini dolayısıyla ilk etapta kimsenin durumun vahametine fark edemediğini belirten Su Üstünde Bolg yetkilisi Eren Budaklı, "Çin'de virüs ortaya çıktıktan sonra açıkçası kimse durumun bu kadar ciddiye gideceğini düşünmedi ve faaliyetlerine devam etti. Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile denizcilik faaliyetlerinde bazı önlemler alınmış olsa da ne yazık ki bunlar yeterli olmadı. Aslında tüm dünyada bu iş ilk etapta çok ciddi görülmedi ve işin başında büyük önlemler alınmadı. Denizcilik sektöründe de Çin'de ilk virüs çıktığında halen denizcilik faaliyetlerine devam edildi ve sonuç olarak bugün kontrol edilemeyen bir boyuta taşındı. Kısacası Korana virüs sadece karada değil üstündeki genel ve ticari yaşamı da ciddi derecede olumsuz etkiledi" diye konuştu. - AYDIN

Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi
Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi
Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Denizcilik, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı? ABD'de protestolar büyüyor! Seçimlerdeki belirsizlik halkı sokağa döktü ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi         
08:07
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı         
01:09
Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum         
00:51
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 09:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei